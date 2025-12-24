平安夜︱蘭桂坊入夜後人流增 內地客：香港聖誕氣氛冠絕全國 業界料消費額升5%

今晚平安夜，不少港人或旅客都會選擇到蘭桂坊消遣。有市民認為現場氣氛不俗，相較尖東熱鬧；有旅客更大讚「我去過國內很多城市，香港是聖誕氛圍最濃厚的」，又稱若體驗好不介意花費；有業界表示訂枱情況理想，預期今年人流會有約5至10%的升幅，消費額則會增加約5%。

蘭桂坊協會料今年人流上升5至10% 消費額增5%

《星島頭條》記者在晚上8時半到達蘭桂坊，未見太多人流，不過到晚上9時左右到場人流明顯增加，有不少旅客，亦有一家大小到場；現場有人戴上聖誕頭飾增添節日氣氛。

蘭桂坊好熱鬧 明年可能會選擇再到這裏慶祝

市民徐先生帶同女兒到場，他指由於女兒年紀小，特意帶她來感受聖誕節，今晚和家人在蘭桂坊用膳，共花費2000元。他又稱，以往都和家人到尖東慶祝聖誕，認為認為尖東燈飾較多，但相比起蘭桂坊不夠熱鬧，明年可能會選擇再到這裏慶祝；徐小朋友則指，今年第一次到蘭桂坊覺得好熱鬧、很高興，希望父母明年可以繼續帶他來蘭桂坊。

上海旅客Eric表示，自己跟太太來港旅遊，在網絡上看到香港的蘭桂坊比較有名，且很漂亮，故特意前來。他認為現場人和裝飾都很不錯，很有聖誕氣氛，「我去過國內很多城市，香港是聖誕氛圍最濃厚的」。問及預計在蘭桂坊花費多少，他指計劃稍後到餐廳和酒吧，又坦言自己特意來港過聖誕，若體驗很好「錢是可以不用太意」。

印度裔港人Uss表示，自己剛和家人到中環參加「香港繽紛冬日巡禮」後到蘭桂坊，認為現場氣氛熱鬧。她又透露自己和家人已在蘭桂坊花費近500元。

蘭桂坊協會總監張素媚表示，今日訂枱情況理想，其中餐廳訂座率逾9成，因應節日部分酒吧亦有邀請世界知名的DJ，吸引到不少年青人，酒吧入座率有一定保證。同時蘭桂坊今年亦和旅發局合作，連同蘭桂坊內的餐廳及酒吧，提供優惠。她坦言，近年經濟情況一般，加上近日社會氣氛亦一般，以及有不少港人外遊，對消遣娛樂產業有小許影響，不過現時來港旅客數字有明顯增長，當中旅行團和歐美旅客消費力較高，對業界有幫助。她又估計與去年相比今年整體人流會有約5至10%的升幅，消費則會增加約5%。

