Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

平安夜︱蘭桂坊入夜後人流增 內地客：香港聖誕氣氛冠絕全國 業界料消費額升5%

社會
更新時間：23:28 2025-12-24 HKT
發佈時間：23:28 2025-12-24 HKT

今晚平安夜，不少港人或旅客都會選擇到蘭桂坊消遣。有市民認為現場氣氛不俗，相較尖東熱鬧；有旅客更大讚「我去過國內很多城市，香港是聖誕氛圍最濃厚的」，又稱若體驗好不介意花費；有業界表示訂枱情況理想，預期今年人流會有約5至10%的升幅，消費額則會增加約5%。

蘭桂坊協會料今年人流上升5至10%  消費額增5%

《星島頭條》記者在晚上8時半到達蘭桂坊，未見太多人流，不過到晚上9時左右到場人流明顯增加，有不少旅客，亦有一家大小到場；現場有人戴上聖誕頭飾增添節日氣氛。

蘭桂坊好熱鬧  明年可能會選擇再到這裏慶祝

市民徐先生帶同女兒到場，他指由於女兒年紀小，特意帶她來感受聖誕節，今晚和家人在蘭桂坊用膳，共花費2000元。他又稱，以往都和家人到尖東慶祝聖誕，認為認為尖東燈飾較多，但相比起蘭桂坊不夠熱鬧，明年可能會選擇再到這裏慶祝；徐小朋友則指，今年第一次到蘭桂坊覺得好熱鬧、很高興，希望父母明年可以繼續帶他來蘭桂坊。

上海旅客Eric表示，自己跟太太來港旅遊，在網絡上看到香港的蘭桂坊比較有名，且很漂亮，故特意前來。他認為現場人和裝飾都很不錯，很有聖誕氣氛，「我去過國內很多城市，香港是聖誕氛圍最濃厚的」。問及預計在蘭桂坊花費多少，他指計劃稍後到餐廳和酒吧，又坦言自己特意來港過聖誕，若體驗很好「錢是可以不用太意」。

印度裔港人Uss表示，自己剛和家人到中環參加「香港繽紛冬日巡禮」後到蘭桂坊，認為現場氣氛熱鬧。她又透露自己和家人已在蘭桂坊花費近500元。

蘭桂坊協會總監張素媚表示，今日訂枱情況理想，其中餐廳訂座率逾9成，因應節日部分酒吧亦有邀請世界知名的DJ，吸引到不少年青人，酒吧入座率有一定保證。同時蘭桂坊今年亦和旅發局合作，連同蘭桂坊內的餐廳及酒吧，提供優惠。她坦言，近年經濟情況一般，加上近日社會氣氛亦一般，以及有不少港人外遊，對消遣娛樂產業有小許影響，不過現時來港旅客數字有明顯增長，當中旅行團和歐美旅客消費力較高，對業界有幫助。她又估計與去年相比今年整體人流會有約5至10%的升幅，消費則會增加約5%。

記者 : 林彥汛

攝影 : 何健勇

相關新聞:

平安夜｜中環「冬日小鎮」巨型聖誕樹吸睛 市民大讚3D光影匯演別具特色 : 明年會再來 !

平安夜｜西九聖誕小鎮愈夜愈繽紛 市民遊客讚氣氛濃 : 打卡位新穎有創意

「 2026年港人理財投資展望調查」 ,點擊答問題贏大獎： https://bit.ly/48Z1QcU
↓立即下載星島頭條App↓

「 2026年港人理財投資展望調查」 ,點擊答問題贏大獎： https://bit.ly/48Z1QcU
↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
洪天明老婆周家蔚宣布離開香港 舉家決定做一事：真的好辛苦 近年屢傳婚變
洪天明老婆周家蔚宣布離開香港 舉家決定做一事：真的好辛苦 近年屢傳婚變
影視圈
9小時前
港漂留港嘆孤單又貴租 博士生花200萬讀書 起薪僅2萬 「月入5萬才敢紮根」｜2025年回顧
港漂留港嘆孤單又貴租 博士生花200萬讀書 起薪僅2萬 「月入5萬才敢紮根」｜2025年回顧
投資理財
17小時前
星島申訴王 | 台灣遺體修復師 義助宏福苑遇難者 家屬表謝意：讓親人完整地走最後一程
05:55
星島申訴王 | 台灣遺體修復師 義助宏福苑遇難者 家屬表謝意：讓親人完整地走最後一程
申訴熱話
9小時前
英國數學碩士畢業回港一年冇工開 求教帖被揭CV藏「1致命傷」：與學歷無關｜Juicy叮
英國數學碩士畢業回港一年冇工開 求教帖被揭CV藏「1致命傷」：與學歷無關｜Juicy叮
時事熱話
10小時前
Gigi炎明熹離巢TVB後首開演唱會 劉德華容祖兒楊千嬅等力撐 TVB視帝現身觀眾席
Gigi炎明熹離巢TVB後首開演唱會 劉德華容祖兒楊千嬅等力撐 TVB視帝現身觀眾席
影視圈
2小時前
台北隨機傷人案︱張文計劃聖誕節施襲？ 兩原因或被迫提早行動
台北隨機傷人案︱張文計劃聖誕節施襲？ 事前欲訂潘曉穎命案事發酒店
兩岸熱話
7小時前
77歲「周潤發好拍檔」仍有性生活老而彌堅  妻子爆閨房樂：他真的很強  曾陷百億欠債風波
77歲「周潤發好拍檔」仍有性生活老而彌堅  妻子爆閨房樂：他真的很強  曾陷百億欠債風波
影視圈
13小時前
前TVB金牌主持49歲前妻狀態更勝從前 狠斬18年婚姻做單親媽 曾傳戀上保險界猛人
前TVB金牌主持49歲前妻狀態更勝從前 狠斬18年婚姻做單親媽 曾傳戀上保險界猛人
影視圈
7小時前
22歲準護士「地獄開局」求問脫貧 一條「捷徑」掀爭議 答案顛覆三觀...｜Juicy叮
22歲準護士「地獄開局」求問脫貧 一條「捷徑」掀爭議 答案顛覆三觀...｜Juicy叮
時事熱話
6小時前
前《東張》女神棄6.7萬政府工！做完政協入浸大任高級職位 曾拍百部劇集星運奇差
前《東張》女神棄6.7萬政府工！做完政協入浸大任高級職位 曾拍百部劇集星運奇差
影視圈
8小時前