失業中年漢認販毒囚7年2個月 官指警員供詞矛盾磅毒混亂故不計算部份毒品

47歲兼職中港司機因疫情而失業，2020年中在九龍城廣場外販毒時行跡可疑，遭警員截查拘捕，身上搜出冰毒及「K仔」，被控販毒罪。被告承認販毒，惟質疑其中24.4克冰毒並非從其身上檢獲。經過紐頓聆訊後，高等法院法官郭啟安認為警員現場沒有即時記錄、磅毒程序混亂、警員供詞矛盾，故認為有合理疑點，量刑時不計算上述24.4克冰毒，今判處被告監禁7年2個月。

郭官指現場警員供詞矛盾 磅毒程序混亂

被告張宇駒承認1項販運危險藥物罪，承認於2020年7月30日，在九龍城賈炳達道九龍城廣場外，非法販運33.64克「K仔」及79.1克冰毒，但質疑其中24.4克冰毒並非從其身上檢獲，因此舉行了紐頓聆訊裁斷爭議。經審訊後，郭官今認為搜身與跟進處理程序有重大瑕疵，現場警員搜獲毒品時沒有即時詳細書面記錄或讓被告當場確認數量，導致後續完全依賴警員記憶。

郭官指出現場警員之間供詞矛盾，引述拘捕警員聲稱在現場逐包清點並展示毒品，但在場戒備警員沒有目睹任何清點動作，僅只見到拘捕警員直接將毒品交給女警員27436；女警稱拘捕警員若不「數出聲」便無法得知毒品數量，但「不記得」拘捕警員有否數出聲。郭官分析上述矛盾直接影響「現場有否清點毒品」這一關鍵環節是否可信。

郭官再指出磅毒程序混亂，包括證物編號錯亂，有兩包毒品最初被錯誤編上同一證物號碼，反映處理過程粗疏；磅重次序矛盾，警員即時紀錄顯示磅重次序與拘捕警員、女警所述的證物編號次序不符，顯示磅毒過程未按供稱順序進行；合併磅重，女警承認因「心急」將兩包毒品合併磅重，且在場警員沒有制止，違反一般「逐包磅重」程序。郭官續指警員記憶存疑，拘捕警員與女警均稱僅憑記憶紀錄數十包毒品的細節，且未有事先溝通下，描述卻能完全一致，違反常理。

郭官總結本案中，警方在搜獲、磅重、編號等多環節也出現矛盾，構成合理疑點，即使控方有被告招認作為證據，但亦未能解決矛盾，法庭難以確信涉案2包毒品來源無誤，故未達至毫無合理疑點，裁定該24.4克冰毒不應計算入被告販運的毒品數量之內。

案件編號：HCCC 220/2023

法庭記者：陳子豪