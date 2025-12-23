Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

除夕夜︱深港協商延長部分口岸服務時間 內地部門已上報審批 詳情待公布

社會
更新時間：20:27 2025-12-23 HKT
發佈時間：20:27 2025-12-23 HKT

政府早前宣布取消除夕煙花匯演，倒數活動將移師中環遮打道舉行，並邀請國際知名樂隊Air Supply演出，預計吸引大批市民及旅客參與。鑑於過往節日期間曾有旅客滯留香港的情況，去年政府已實施相應口岸延長通關安排，包括將羅湖口岸服務時間延長至凌晨2時，以及深圳灣口岸實施旅客與小（客）車24小時通關。

根據節慶安排跨部門工作小組預測，聖誕及元旦假期期間的出入境人次約為1,152萬。為便利旅客往返，香港與深圳兩地政府已就延長除夕夜部分口岸的服務時間進行商討。內地口岸部門已經按程序要求上報國家口岸部門進行審批，詳情會盡快公布。而港珠澳大橋口岸以及落馬洲／皇崗口岸在除夕夜會如常24小時通關。

相關新聞：

跨年倒數中環遮打道舉行 光影表演「新希望」為主題 殿堂級組合Air Supply登場演出

聖誕元旦︱入境處料假期逾1150萬人次出入境 965萬人次經陸路進出

