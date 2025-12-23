Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

聖誕元旦︱入境處料假期逾1150萬人次出入境 965萬人次經陸路進出

社會
更新時間：20:00 2025-12-23 HKT
發佈時間：20:00 2025-12-23 HKT

由政務司司長陳國基領導的節慶安排跨部門工作小組，今日（23日）發布今年聖誕與元旦假期的最新情況及相關安排。小組預計節日期間出入境人次約達1,152萬，其中聖誕節當天將會是陸路出境高峰期，而聖誕連假最後一日（12月28日）則預計為入境高峰期。

羅湖、落馬洲支線及深圳灣最繁忙

今年聖誕節及元旦假期期間（即2025年12月24日至28日，及2025年12月31日至2026年1月4日），入境處預計約有1,152萬人次（包括香港居民及訪客）經各海、陸、空管制站進出香港。經入境處與深圳出入境邊防檢查總站等內地部門協商後，預計約有965萬人次會經各陸路邊境管制站進出香港。預計陸路出境高峰期為12月25日（周四），出境人次約68.9萬，而入境高峰期為28日（周日），入境人次約69.5萬。

入境處估計假期期間羅湖管制站、落馬洲支線管制站及深圳灣管制站將會非常繁忙，預計每日平均分別約有22.5萬、20.1萬及16.1萬人次出入境。

入境處將彈性調配人手 疏導人流及車流

為疏導假期期間的旅客流量，入境處已減少前線人員休假，以便彈性調配人手，加開檢查櫃枱、臨時櫃枱及通道以疏導人流及車流。同時，入境處亦會增派保安人員協助維持旅客過關秩序。

另一方面，入境處亦會連同香港警務處、香港海關和香港鐵路有限公司在羅湖管制站成立聯合指揮中心，以作出相應的部署及採取適當措施，並與深圳邊檢總站等內地部門緊密聯繫，密切留意人流情況及在有需要時採取適當分流疏導措施，確保過關人流暢順。

入境處呼籲所有經陸路往返內地的旅客應預早計劃行程，盡量避免選擇在繁忙時段過關，並留意有關各邊境管制站交通情況的電台或電視廣播。市民及旅客亦可瀏覽保安局推出的一站式過關資訊平台「口岸通」，一次過取得各陸路邊境管制站旅客和私家車過關平均輪候時間，以及港珠澳大橋過境穿梭巴士和落馬洲—皇崗過境穿梭巴士的平均輪候時間等有用資訊，以便計劃行程及減省等候時間。

「 2026年港人理財投資展望調查」 ,點擊答問題贏大獎： https://bit.ly/48Z1QcU
↓立即下載星島頭條App↓

「 2026年港人理財投資展望調查」 ,點擊答問題贏大獎： https://bit.ly/48Z1QcU
↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
張文父母下跪道歉，稱兒子造成無法彌補的傷害。 中時
台北隨機傷人案｜張文遺體今解剖釐清死因 父母現身下跪道歉
兩岸熱話
3小時前
本周後期深圳最低氣溫將降至12℃，還伴有降雨。 新華社資料圖
北上注意｜冷空氣將南下廣東 深圳將迎降雨降溫「雙暴擊」
即時中國
8小時前
父母60歲買自願醫保太遲？網民大激辯 過來人一句話道破殘酷現實：做錯決定代價咁大...｜Juicy叮
父母60歲買自願醫保太遲？網民大激辯 過來人一句話道破殘酷現實：做錯決定代價咁大...｜Juicy叮
時事熱話
7小時前
月俾15K家用竟被鬧「施捨」？港女揭父母真實收入 網民嚇窒：當個女係ATM｜Juicy叮
月俾15K家用竟被鬧「施捨」？港女揭父母真實收入 網民嚇窒：當個女係ATM｜Juicy叮
時事熱話
10小時前
94歲《真情》台柱激罕現身貴氣十足 去年在家暈倒驚揭心臟出事須做手術
94歲《真情》台柱激罕現身貴氣十足 去年在家暈倒驚揭心臟出事須做手術
影視圈
9小時前
64歲黃日華終走出喪妻陰霾？任達華驚爆黃日華撻着關寶慧 細數拍拖細節 ：快有結果
64歲黃日華終走出喪妻陰霾？任達華驚爆黃日華撻着關寶慧 細數拍拖細節 ：快有結果
影視圈
4小時前
前TVB「拜金花旦」轉跑道 豪門夢碎淡出幕前吸金力強 生活奢華寬敞豪宅意外曝光
前TVB「拜金花旦」轉跑道 豪門夢碎淡出幕前吸金力強 生活奢華寬敞豪宅意外曝光
影視圈
5小時前
55歲前「TVB金牌司儀」今年初破產  開班當導師重新出發  首開腔談困境：於谷底徘徊
55歲前「TVB金牌司儀」今年初破產  開班當導師重新出發  首開腔談困境：於谷底徘徊
影視圈
2025-12-21 16:00 HKT
酒樓黑白筷子藏「貧富暗號」？公筷黑定白爆熱議 神解釋揭潛規則｜Juicy叮
酒樓黑白筷子藏「貧富暗號」？公筷黑定白爆熱議 神解釋揭潛規則｜Juicy叮
時事熱話
3小時前
連鎖包點店長者優惠｜$15歎下午茶珍珠餛飩湯+豆漿！樂悠咭持有人專享
連鎖包點店長者優惠｜$15歎下午茶珍珠餛飩湯+豆漿！樂悠咭持有人專享
飲食
2025-12-22 16:54 HKT