聖誕元旦︱入境處料假期逾1150萬人次出入境 965萬人次經陸路進出

由政務司司長陳國基領導的節慶安排跨部門工作小組，今日（23日）發布今年聖誕與元旦假期的最新情況及相關安排。小組預計節日期間出入境人次約達1,152萬，其中聖誕節當天將會是陸路出境高峰期，而聖誕連假最後一日（12月28日）則預計為入境高峰期。

羅湖、落馬洲支線及深圳灣最繁忙

今年聖誕節及元旦假期期間（即2025年12月24日至28日，及2025年12月31日至2026年1月4日），入境處預計約有1,152萬人次（包括香港居民及訪客）經各海、陸、空管制站進出香港。經入境處與深圳出入境邊防檢查總站等內地部門協商後，預計約有965萬人次會經各陸路邊境管制站進出香港。預計陸路出境高峰期為12月25日（周四），出境人次約68.9萬，而入境高峰期為28日（周日），入境人次約69.5萬。

入境處估計假期期間羅湖管制站、落馬洲支線管制站及深圳灣管制站將會非常繁忙，預計每日平均分別約有22.5萬、20.1萬及16.1萬人次出入境。

入境處將彈性調配人手 疏導人流及車流

為疏導假期期間的旅客流量，入境處已減少前線人員休假，以便彈性調配人手，加開檢查櫃枱、臨時櫃枱及通道以疏導人流及車流。同時，入境處亦會增派保安人員協助維持旅客過關秩序。

另一方面，入境處亦會連同香港警務處、香港海關和香港鐵路有限公司在羅湖管制站成立聯合指揮中心，以作出相應的部署及採取適當措施，並與深圳邊檢總站等內地部門緊密聯繫，密切留意人流情況及在有需要時採取適當分流疏導措施，確保過關人流暢順。

入境處呼籲所有經陸路往返內地的旅客應預早計劃行程，盡量避免選擇在繁忙時段過關，並留意有關各邊境管制站交通情況的電台或電視廣播。市民及旅客亦可瀏覽保安局推出的一站式過關資訊平台「口岸通」，一次過取得各陸路邊境管制站旅客和私家車過關平均輪候時間，以及港珠澳大橋過境穿梭巴士和落馬洲—皇崗過境穿梭巴士的平均輪候時間等有用資訊，以便計劃行程及減省等候時間。