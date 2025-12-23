跨年倒數中環遮打道舉行 光影表演「新希望」為主題 殿堂級組合Air Supply登場演出

政府早前宣布取消今年的除夕跨年煙花活動，旅發局今日（23日）表示，跨年倒數活動將改於中環遮打道行人專用區舉行，並結合歌手及燈光表演，以全新形式呈現，希望透過這項活動傳遞正能量與祝福。國際殿堂級組合 Air Supply 會矚目登場，連同本地歌手馮允謙和雲浩影現場獻唱。同場還有兒童合唱團及警察銀樂隊參與。

相關新聞：除夕跨年煙花匯演取消 旅發局：倒數活動移師中環遮打道行人專用區

「光影匯」屆時將上映三分鐘光影表演

中環遮打道行人專用區跨年倒數活動會由2025年12月31日晚上11時30分開始，至2026年1月1日凌晨12時10分，除了歌手獻唱，參與「光影匯．中環」的8幢建築物外牆，亦會以巨型倒數時鐘以及光影圖案，與大眾一起倒數，並上演長約3分鐘，以「新希望、新開始」為主題的光影表演，向現場及全球觀眾送上祝福，一同邁進新一年。是次跨年倒數活動獲得「冬日小鎮．中環」的合作夥伴置地公司全力支持。

多個媒體及免費電視台全程直播

屆時，中環遮打花園及愛丁堡廣場將設置大型屏幕，直播跨年倒數現場活動，尖沙咀文化中心外牆則會以投影直播活動盛況。灣仔香港會議展覽中心玻璃外牆將呈現巨型倒數時鐘，讓大家倒數至凌晨 12 時，迎接新一年的來臨。

另外，旅發局亦透過多個媒體及平台直播，包括旅發局網站和社交平台（Facebook 及 YouTube）、ViuTV 99 台、ViuTV 網站及應用程式，以及無綫電視 81 台、HOYTV 77 台及港台電視 32、港台網站及應用程式，同時直播訊號亦會發放供本港電子媒體使用。旅發局將同步透過衛星向全球轉播現場盛況，與身處世界各地的觀眾一同倒數，迎接2026年。

除夕當日，全港同時會有多項跨年倒數活動，包括香港迪士尼樂園舉行的「跨年倒數對時刻」，以及西九文化區首次舉辦的跨年倒數音樂會等。旅發局一站式旅遊資訊平台亦介紹全港不同倒數活動，方便市民及旅客規劃節目及行程，一同倒數、踏入2026年的重要時刻。