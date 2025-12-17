除夕跨年煙花匯演取消 旅發局：倒數活動移師中環遮打道行人專用區

大埔宏福苑五級大火造成160人死亡，大批災民痛失家園，全城哀悼。政府今日（17日）公布，今年的除夕跨年倒數活動將會取消煙花匯演，改以另一形式進行，與市民和旅客一起迎接新的一年。而旅發局隨即宣布，12月31日舉行的跨年倒數活動將於中環遮打道行人專用區舉行，代替維港煙花匯演。旅發局希望透過活動向市民與旅客傳遞正能量、關懷與平安的祝福，與大家一同迎接充滿希望的新一年。

特區政府與深圳市政府已商討延長除夕關口服務時間

政務司司長陳國基今日（17日）主持節慶安排跨部門工作小組會議，全面統籌並督導各政府部門有關除夕及元旦假期期間接待訪港旅客的預備工作。因應除夕跨年倒數活動的舉行，特區政府與深圳市政府已商討延長除夕的關口服務時間。內地口岸部門已經按程序要求上報國家口岸部門進行審批，詳情會盡快公布。而港珠澳大橋口岸、落馬洲及皇崗口岸在除夕夜會如常24小時通關。

他指出，因應屆時人流將眾多，人群管理和特別交通安排口岸部門已減少前線人員休假，以便彈性調配人手，加開檢查櫃枱、臨時櫃枱及通道以疏導人流及車流。由香港警務處、入境事務處、香港海關及相關部門組成的跨部門聯合指揮中心，將於2025年12月31日至2026年1月4日期間啓動，實時監察口岸現場情況，並與內地口岸部門透過已建立的口岸熱線及即時通報機制保持緊密聯繫，於有需要時迅速應變，靈活調配各管制站人員，以確保口岸運作暢順。保安局亦會在2025年12月31日至2026年1月4日啓動緊急事故監察及支援中心，密切監察和統籌各口岸的公眾秩序，並在有需要時協調跨部門的跟進行動，以迅速應對各種突發情況。

港鐵大部分鐵路線除夕夜通宵服務

公共運輸安排方面，運輸署已主動聯繫各服務營辦商在假期期間加大運力，其中，港鐵會配合羅湖口岸的服務安排相應地延長東鐵線來往港鐵羅湖站的服務時間，而港鐵大部分鐵路線會於除夕夜通宵服務。另外，港鐵上水站及新田皇巴站之間會設有巴士路線，方便東鐵線旅客在前往羅湖的服務完結後，利用二十四小時通關的落馬洲／皇崗口岸過境。運輸署亦會配合口岸安排，加強連接各口岸的跨境交通服務，包括增加港珠澳大橋穿梭巴士（金巴）、落馬洲—皇崗過境穿梭巴士（皇巴）及跨境直通巴士的班次。在跨年倒數或其他大型公眾活動地點，運輸署在活動完結時會加強合適的本地公共運輸及跨境直通巴士服務，配合離場的本港市民和訪港旅客的不同出行需要，並制定預案，在有需要時於港珠澳大橋口岸、落馬洲／皇崗口岸及深圳灣口岸等地設立公共交通專用通道，確保公交服務暢順。各公共運輸營運商會預留足夠車輛和人手以滿足乘客的出行需求。

東壩小巴加密班次

因應除夕及元旦假期期間到訪西貢萬宜水庫東壩的旅客數量或會明顯增加，警方已作出針對性的部署，包括調派軍裝人員於旅客抵達及離開之高峰時段在北潭涌、萬宜路及東壩的策略性位置進行交通管制及人流管理。為照顧往來西貢萬宜水庫東壩的乘客需求，運輸署已與專線小巴營辦商協調，因應乘客量增加第9A號線（北潭涌—萬宜水庫東壩）的小巴班次，配合警方實施的交通管制措施，靈活加密班次，以疏導候車乘客。

資訊發布

為便利旅客規劃行程，跨部門工作小組會加強資訊發布，包括最新入境旅客數字、各邊境管制站情況、活動資訊、交通安排及最新天氣信息等，方便市民及旅客按最新情況規劃行程。

旅發局已於網站專頁載列聖誕和元旦假期期間香港舉辦的節日活動安排，並會在元旦日假期前在專頁內提供本港熱門旅遊景點的輪候時間，包括香港迪士尼樂園、香港海洋公園、山頂纜車、昂坪360纜車、香港摩天輪，以及不少旅客選擇乘搭的天星小輪，讓市民及旅客更便捷地計劃行程。

政務司副司長卓永興、文化體育及旅遊局局長羅淑佩、保安局局長鄧炳強、運輸及物流局局長陳美寶，以及其他相關政府部門的代表今日均有出席會議。