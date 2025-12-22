宏福苑大火︱消防處：大廈維修人員無權關閉消防鐘 註冊承辦商應系統化分段處理

大埔宏福苑五級火，大廈消防警鐘失靈，事件引起社會對大維修期間消防設備有效運作的關注。有傳媒引述業界質疑消防處建議大廈維修期間，分段關閉消防設備及裝置的可行性，消防處澄清相關內容未能完全反映事實，強調任何非註冊消防裝置承辦商干擾消防裝置均屬違法，並重申《消防處通函第1/2021號》已列明，承辦商應以系統化方式分段關閉受影響的消防裝置，並盡快恢復其正常運作。

大埔宏福苑五級火引起社會對大維修期間消防設備有效運作的關注。

消防設備維修須由註冊承辦商負責

消防處指出，根據香港法例第95B章《消防（裝置及設備）規例》第7條，任何非註冊消防裝置承辦商的人士，均不得保養、檢查或修理任何處所內的消防裝置或設備。違者一經定罪，可處第5級罰款（即50,000元）。消防處強調，任何非註冊消防承辦商嘗試干擾消防裝置，均有機會觸犯法例，處方必定嚴肅跟進。

維修人員無權限關閉消防裝置

消防處續指，消防裝置的保養、修理或檢查必須經由註冊消防裝置承辦商進行，承辦商會按消防處的指示作出專業判斷。處方強調，負責大廈維修工程的人員並無權限關閉消防裝置及設備，若有前線人員為避免消防裝置因工程誤鳴而企圖將其關閉，屬極不負責任的行為。

事實上，《消防處通函第1/2021號》已明確列明，關閉消防裝置對其正常操作的影響應減至最低。承辦商應在大廈有工程進行時，採用有系統的方法將受影響的消防裝置分段關閉，並盡快恢復其正常運作。如系統的受影響部分在工作更次尾聲未能恢復正常操作，應將該部分孤立，讓系統其餘部分先恢復正常操作。完成相關工作後，承辦商須在適當時間內發出相關「消防裝置及設備證書」。

消防處表示，早前已與香港註冊消防工程公司商會舉行會議，業界表示將全力配合，並按法例指引執行有關措施。