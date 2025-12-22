Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

七旬的士司機撞老婦捲車底拖行14秒 官拒接納以為撞垃圾沒停車 危駕等3罪成下月判刑

社會
更新時間：17:12 2025-12-22 HKT
發佈時間：17:12 2025-12-22 HKT

70歲的士司機年初涉嫌在荃灣沙咀道路口右轉時，撞倒推手推車老婦，令對方捲入車底拖行數十米，老婦重傷留醫3個月。的士司機辯稱以為撞到垃圾，沒有停車或報案，被控危駕致他人重傷等3罪。經審訊後，裁判官黃國輝今於沙田裁判法院裁決指根據傷者供詞，被告案發時必然看到傷者，裁定3罪全部罪成。辯方引用黃官判處危駕男督察社會服務令一案求情，黃官今拒索取社會服務令報告，將被告還押至下月6日判刑。

官不接受被告以為被撞捲車底的老婦是垃圾

被告余偉成受審時作供，辯稱案發時遭擋風玻璃旁邊「A柱」及倒後鏡阻擋視線，無法看見傷者推手推車運送垃圾袋，輾過對方後以為輾過垃圾。黃官今裁決引述專家意見指，案發時「A柱」及倒後鏡或會阻擋被告視線，然而稍為移動頭部即可避免，如被告臨時急剎或不會造成意外。

黃官指案發當日天氣良好，現場光線充足，被告當時車速約時速十多公里，根據傷者證供，傷者遭被告撞倒時正身處司機位正前方，黃官認為被告堅稱看不到傷者，說法不可能及不可信。黃官續指被告撞倒傷者後，捲入車底拖行14秒，距離達數十米之多，人體份量有異於垃圾，理應容易察覺，加上當時情況非緊急，被告沒有理由不停車查看，不接受被告說法指以為撞倒垃圾，遂裁定被告案發時必然看到傷者，1項危險駕駛引致他人身體受嚴重傷害罪、1項發生交通意外後沒有停車(有人受傷)罪，以及1項發生有人受傷的意外後而沒有報案罪罪成。

引用督察姚新燊衝燈危駕判社服令求情

男督察姚新燊休班時「衝紅燈」撞向一輛的士，令的士失控撞到女途人需要截肢，男督察同樣危險駕駛引致他人身體受嚴重傷害罪成，獲警務處助理處長等撰文求情，黃官早前判處男督察240小時社會服務令，停牌2年。辯方今援引姚新燊案求情，指被告駕駛的士逾30年，紀錄良好。黃官回應指2案不可相提並論，拒絕索取社會服務令報告，只索取背景報告，押後判刑。

被告余偉成被控1項危險駕駛引致他人身體受嚴重傷害罪、1項發生交通意外後沒有停車(有人受傷)罪，以及1項發生有人受傷的意外後而沒有報案罪。被告被控於2025年1月7日，在新界荃灣沙咀道與聯仁街交界在道路上危險駕駛車輛登記號碼YT4877的市區的士，引致劉金花身體受嚴重傷害，於同日同地作為上述市區的士的司機，當時因有該車輛在道路上而有意外發生，以致劉金花身體受傷，而其沒有停車，及沒有在合理切實可行範圍內，盡快而在任何情況下不遲於意外發生後24小時，親自前往最近的警署或向警務人員報告該意外。

案件編號：STCC2614/2025
法庭記者：陳子豪

