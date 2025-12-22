涉監守自盜挪用逾200萬元管理費 前助理物業主任判囚3年半

兩名青衣海悅花園前助理物業主任涉於2018年，挪用業主立案法團213萬元管理費。兩人同被控盜竊罪，其中29歲男子早前認罪判囚，同案34歲被告經審訊後被裁定罪成，今於區域法院被判監3年半。區域法院暫委法官勞潔儀判刑時指，後者為案中主導，犯案時間橫跨8個月，涉款逾2百萬元，惟考慮到親友均稱其過往品格良好，本案亦有程序延誤導致被告與家人承受心理壓力等，可獲扣減刑期。

接納犯案不符一貫性格

兩名被告依次為29歲翁浚峰及34歲黃兆泉，為青衣海悅花園前管理處人員，同被控一項盜竊罪，控罪指兩人於2018年1月某日至9月某日在香港偷竊屬海悅花園業主立案法團的213萬港元。翁早前承認控罪，被判囚13個月；黃則否認控罪，受審後被裁定罪成。

勞官表示本案涉及違反誠信，而黃屬主導角色，歷時8個月，涉款逾2百萬元，故以4年監禁為量刑起點。黃的親友均稱他有誠信、善良及孝順，本次犯案不符合他過往性格，黃亦無案底，因此獲扣減3個月刑期。勞官續指出，因財務壓力犯案並非減刑因素，但同意本案程序有延誤，導致黃及家人承受長時間心理壓力，另見黃一直工作，備受肯定，反映他正重回正軌，可再獲扣減3個月。最終勞官判處黃入獄3年6個月。

因生意周轉不靈而犯案

勞官總結案情指，兩被告為助理物業主任，黃負責將收取回來的管理費存入銀行，惟他趁機挪用未有存入業主立案法團的銀行戶口，直至法團於2018年9月發現銀行戶口餘額不足而無法兌現支票，揭發本案。

勞官其後引述辯方求情，指黃是家中經濟支柱，他曾發展工程公司副業，但遭拖欠款項而周轉不靈，繼而因財務壓力而犯案。勞官續引述，辯方力陳本案並非高度計劃或系統化犯罪，不涉及偽造文件，罪行嚴重但手法原始。另外，黃自2019年被捕後，繼續從事物業管理工作並獲晉升，同時他進修工程管理相關牌照。而本案於2023年始落案起訴，期間控罪等經多番修訂，導致黃及家人承受心理壓力。

案件編號：DCCC907/2023

法庭記者：雷璟怡