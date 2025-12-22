Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

中九龍繞道︱冀增設清晰指示牌 柯創盛形容觀塘出口「有些險象環生」

更新時間：10:12 2025-12-22 HKT
發佈時間：10:12 2025-12-22 HKT

今日是中九龍繞道（油麻地段）開通後首個工作天，共有8條專營巴士路線途經繞道油麻地段，早上繞道交通暢順。觀塘區議員柯創盛指整體體驗不錯，稱觀塘來回油麻地車程較以往節省約20至30分鐘，但形容靠近觀塘出口，因指示牌不足，情況「有些險象環生」，建議加設清晰指示牌。

柯創盛今（22日）在電台節目中表示，昨日分兩段時間於非繁忙及繁忙時段，駕車由九龍灣段進入繞道前往油麻地，再經圓方返回九龍灣。去程以時速80公里行駛，僅需約5分鐘便抵達油麻地；回程同樣僅需5至6分鐘，較以往行駛舊路快約28至30分鐘。他認為整體體驗順暢快捷。

應避免路牌設置「太遲、太少、太細」

對於試行期間有駕駛者關注指示牌問題，尤其啟德及九龍灣出口的路牌設置，柯創盛指出觀察到有3個問題：指示牌數量不足、設置位置過遲、標示不夠明顯，期望政府盡快改善。

他描述，昨日從九龍灣段駛往油麻地時，在兒童醫院附近已覺指示不夠清晰，直至駛近迴旋處才看到往油麻地、土瓜灣的指示牌。前往土瓜灣沿途亦缺乏明確指引，建議應將指示牌移前至兒童醫院附近，並在顯眼位置及啟德隧道內設置清晰且區分明確的路牌，避免駕駛者誤以為返回舊路。

回程往觀塘時，他更形容感到「險象環生」。繞道接近觀塘路段設有三個出口，分別通往啟德九龍灣、觀塘商貿區及啟德體育園，但因指示不足，在選擇出口或切換行車線時造成困難。他建議在隧道內直路段提前設置指示牌，避免出現「太遲、太少、太細」的問題。

此外，他提到一些交通盲點亟需改善。以往從啟德隧道經宏福道可右轉上觀塘繞道，現在車輛須先駛入常怡道才能右轉。昨日所見，不少駕駛者因尚未熟悉路線，在該處切線時易與繞道駛出車輛發生碰撞，應加強該處指示。觀塘商貿區的路牌亦應更清晰，可考慮加註「經觀塘商貿區可上觀塘繞道往麗港城及油塘方向」。

柯創盛亦提到公共交通服務，認為若未能善用繞道，則「得物無所用」，希望運輸署全面檢視路線安排，研究讓更多專營巴士路線使用繞道，方便市民出行。

葉傲冬期待有更多巴士線供居民選擇

同一節目上，油尖旺區議員、候任立法會議員（新界東南）葉傲冬表示，試行後大致滿意安排，唯一擔憂是由啟德前往油麻地尾段，駕駛者可能因未熟悉路線而入錯線，建議相關部門密切監察運作情況。

昨日在繞道開通首日，有駕駛人士在啟德出口時較遲選定行車線，在「風琴位」切雙白線改道。運輸署今日已在該處加設交通錐（雪糕筒），葉傲冬相信此舉有助提醒駕駛者。

他期待未來巴士公司及運輸署可研究開辦更多路線，例如由日出康城或將軍澳直接往來西九龍、新界西北，甚至跨境路線。若將來T2主幹道啟用後，從日出康城前往西九龍僅需約15分鐘車程。增設巴士路線可讓將軍澳居民有更多出行選擇，減少單一依賴鐵路系統，避免一旦系統故障將軍澳變成「孤島」的情況出現。

