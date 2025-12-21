冬至︱港人貪方便北上「做冬」 毋懼食肆加價：再貴都平過香港

今日（21日）是冬至，除了在家團聚或到酒樓慶祝，亦有不少市民趁機北上「做冬」。《星島頭條》記者在上水火車站外觀察，發現不少市民等候乘車前往羅湖或落馬洲。有市民表示，內地用餐價格較低且選擇多元，加上鄰近香港，方便即日來回，不影響上班上學。

市民冀盡情享受 不設消費上限

市民施小姐表示，平日偶爾會在周末到深圳遊玩，今日恰逢兒子生日，便帶他到深圳慶祝兼食冬至飯。她沒有提前訂座，打算「去到邊間就食邊間」，預計消費約1,000元。她認為人流不會太擠，因為鄰近聖誕假期，不少港人會在此時出國旅行，北上人數或相對減少。

從青衣趕來的梅先生，特意錯峰提早出發前往深圳，主要與太太及孩子遊玩用膳。他雖未選定餐廳，但因在內地工作，對當地十分熟悉，知道不少「隱世食府」。他說，今年冬至正逢假日，可以盡情享受，消費不設上限，也不擔心餐廳會臨時加價。

市民：北上消費選擇更多

張小姐計劃與朋友到羅湖、老街及東門區唱卡拉OK、吃火鍋。她表示，這些地區餐飲與娛樂設施豐富，且距離口岸近，方便孩子回家準備上學。她擔心人流多，因而提早出發「霸位」。對於節日可能加價，她並不在意，認為「再貴也比香港便宜」。

林先生則打算與家人前往羅湖慶祝。他認為，相比留家或在香港用餐，北上消費選擇更多、價格更實惠。他希望今日能暢飲一番，「不醉無歸」，預計消費約1,000元。雖然預期人流密集，但他坦言「沒辦法」，若餐廳客滿便轉往別處。

記者、攝影：曾智華

