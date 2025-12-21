冬至︱四代同堂做冬享天倫 乖孫特意選鄰近酒樓：不讓婆婆走太多路

今日（21日）冬至，不少市民趁周日假期與家人親友外出聚餐，共享團圓時刻。《星島頭條》記者中午時份到旺角倫敦大酒樓，有四代同堂前來「做冬」，場面溫馨。惟酒樓負責人表示，今年冬至「旺丁不旺財」，主要以家庭客為主，因此沒有安排冬至套餐，價格亦如平常一樣，沒有加價。

四代同堂到酒樓做冬 共享天倫樂

住在旺角的梁婆婆一家，四代同堂到酒樓吃冬至飯。孫子梁先生表示，選擇到酒樓做冬是為了方便婆婆，不讓她走太多路，再加上這裏的食物選擇多樣，可以同時兼顧老年人和小朋友的口味。價錢方面，他覺得和平常外出用膳相若。

市民陳女士指，平常會在家裏與家人慶祝冬至，然而今年大家晚上都沒空，就趁午市時間外出聚餐。她說，酒樓午市十分熱鬧，不少家庭客，而她的孫子對食物也很滿意，稍後會帶孫子去遊樂場玩耍，共享天倫之樂。

酒樓冬至不加價 負責人：給市民最大優惠

另一枱的何女士說，現場只是第一場飯，晚上會再慶祝，而中間空閒時間會在家中聊天、打麻將等，「好難得成班親戚喺屋企，自然要好好敘舊」。她又表示，今年冬至酒樓都沒有加價，因此即使外出「食兩餐」，也不會花費太多錢。

倫敦大酒樓副總經理蘇萬誠表示，今年冬至酒樓不同往年，最多坐6至8人的「散桌」居多，形容是「旺丁不旺財」，雖然家庭客數量增加，但企業及社團因經濟不景或火災緣故而取消或延後聚餐。

他又指，由於各家庭口味不同，酒樓因此沒有推出冬至套餐，讓客人能夠隨意挑選喜愛的餐點。他預計今年營業額較去年同期下跌8%，但強調即使面對供應商提高批發價，酒樓價格仍維持不變，「這是我們給予市民的最大優惠」。

記者：曾智華

攝影：陳浩元