冬至︱市民一大清早到街市買新鮮食品 商戶不加價共渡時艱

社會
更新時間：11:42 2025-12-21 HKT
發佈時間：11:42 2025-12-21 HKT

冬至︱今日（12月21日）是冬至，不少市民一大早到街市採購食材，準備晚上開飯與家人團聚。《星島頭條》記者到九龍城一個街市觀察，清晨人流不多，但早上約10時開始，越來越多市民前往買餸，海鮮及蔬菜攤檔均出現人龍。不少市民推着手拖車「入貨」，購買火鍋所需的食物。有商戶表示，因市道欠佳，今年食材價格維持不變，減輕街坊負擔，共渡時艱。

冬至︱上午街市人流顯著增多

市民方女士表示，平日九龍城街市往往在下午3、4時人流最多。為了確保購得食材的新鮮度，今天特地一早前往買餸。她稱，家中較為傳統，因此專門選購適合「煲齋」的食材，以遵守冬至「不可殺生」的習俗。她估計，今年食物價格比平日略貴，但總體差別不算太大。由於本身只吃素，花費亦不算太多，大約在200至300元之間。

冬至︱檔販：雞隻銷情不理想 蔬菜銷情較好

與家人分頭行動的陳先生表示，今天提早到街市購物，以避開人潮擁擠的時段。他說，由於家中會吃火鍋，所以購買了大量火鍋食材，包括肉丸、蔬菜、豆腐及海鮮等。子女當晚會回家團聚，因此購買的份量比平時多。他指出，今年冬至街市加價幅度不大，所以並沒有出現「大出血」的情況。

帶着手拉車購物的霍先生則表示，今天是冬至，其兒子又說這裡的牛丸和貢丸十分美味，所以專程前來「入貨」。同時，他打算購買脆肉鯇等海鮮，並認為提早到訪更能確保食材新鮮。他坦言，雖然這裡食物的價格比平日常去的街市略高，但「家人十分喜歡這裡的食物，因此特地過來購買」。

販賣蔬菜的湯女士表示，冬至前一天及當日的人流都非常多，蔬菜銷情理想，估計比平日增加兩至三成。她說，今年街坊主要購買適合火鍋的蔬菜，例如娃娃菜、生菜等；相比從前主打西餐，現時越來越多市民選擇以火鍋慶冬至。她補充，冬至當日的入貨量比平日多約一成，但供應商也因此提價一成。不過，她本身售價則維持不變，「都是街坊，提高太多就不划算，倒不如讓街坊受惠更好」。

販賣家禽的梁女士則稱，今年冬至雞隻的銷情並不理想，「不少市民趁着星期日北上，導致銷量減少」。她指出，雞隻銷量「一年比一年差」，估計今年要比去年再低兩至三成。由於市道不景氣，供應商亦下調批發價，因此她並沒有額外加價。

記者：曾智華

攝影：陳浩元

