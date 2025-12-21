中九龍繞道︱陳茂波：市民一日來回可省50分鐘車程 續加快落實基建發展藍圖

財政司司長陳茂波表示，貫穿九龍東西的中九龍繞道(油麻地段)今天早上正式通車，來往油麻地與啟德的車輛，繁忙時段的車程將可由30分鐘大幅縮短至約5分鐘。明天首個上班日，便有8條巴士線會使用這條繞道，對於每天都要乘車跨區上班的市民來說，來回合計一日將節省50分鐘的車程。隨着繞道的另一部分「九龍灣段」於明年落成，整條新路線將與將軍澳—藍田隧道組成六號幹線，成為第三條橫跨九龍的幹線公路。屆時，往來將軍澳及油麻地的行車時間，將由現時約65分鐘大幅減至約12分鐘。

陳茂波在網誌表示，將會不斷完善交通基建網絡，快將公布的《運輸策略藍圖》，將以「落實以人為本、強化內聯外通、促進高效出行、擁抱綠色生活」為願景，當中就提升科技和人工智能的應用、推進自動駕駛車輛發展、智慧公路管理、提升公交效率、提高與大灣區便捷的交通聯繫等方面，都會有所着墨；讓香港的交通網絡與城市管理能更智能化發展，不斷提升市民的生活質素和交通出行的便捷體驗，並提升城市的競爭力。

陳茂波在網誌表示，將會不斷完善交通基建網絡。陳茂波網誌

主要運輸基建發展藍圖。陳茂波網誌

預計主要幹道總長度將增加46%

他指，將繼續按「基建先行、創造容量」的方針，加快落實《香港主要運輸基建發展藍圖》中提出的一系列鐵路、主要幹道和智慧綠色集體運輸系統項目。在道路網絡方面，未來幾年主要的項目，除了六號幹線餘下部分，還包括沙田T4號主幹路及北都公路等。隨著這些主要幹道項目完成，預計主要幹道的總長度將增加46%，由現時約260公里增加至接近380公里。

在鐵路網絡方面，正全速推進東涌線延線、小蠔灣站、屯門南延線、古洞站，以及洪水橋站等項目。這些項目將在2027年起陸續落成。南港島線（西段）的詳細規劃及設計亦已於今個月開展，力爭於 2034年或之前開通。北環線項目也將同步推展主線和支線工程，爭取加快在2034年或之前同步開通。當各個鐵路項目完成後，本港鐵路網絡的總長度將增加44%，由目前約 270 公里增加至接近390公里。

將繼續積極融入和服務國家發展大局

陳茂波又提到，英國《Time Out》雜誌於2025年進行指標調查，由當地人對當地公共交通，包括巴士、鐵路及電車等作出評分，其中香港的公共交通系統全球排名第一。而在國際諮詢公司聯同美國大學制定的《城市流動就緒指數2024》，香港的公共交通系統也在眾多國際大城市中排名第二、綠色運輸系統更是亞洲第一。不少訪港旅客及曾到外地的朋友，也高度讚許香港交通系統的便捷高效。事實上，《世界競爭力年報》、《國際金融中心指數》等排名，亦把交通網絡納入為評估不同地方競爭力的因素之一。

陳茂波續稱，在國家《十五五規劃》時期，香港將繼續積極融入和服務國家發展大局，其中粵港澳大灣區是新時代國家的重大發展戰略，香港跟大灣區兄弟城市的交通基建更深度結合，將可促進人流、物流等生產要素的互通和高效流動。就此，除了北環線支線外，同時全力推動港深西部鐵路（洪水橋至前海），爭取於2034年完成工程建設，並在聯調聯試後於2035年同步開通香港段和深圳段，這將更好推動港深兩地經濟和高端服務業的聯動發展。

