Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

中九龍繞道︱陳茂波：市民一日來回可省50分鐘車程 續加快落實基建發展藍圖

社會
更新時間：11:49 2025-12-21 HKT
發佈時間：11:49 2025-12-21 HKT

財政司司長陳茂波表示，貫穿九龍東西的中九龍繞道(油麻地段)今天早上正式通車，來往油麻地與啟德的車輛，繁忙時段的車程將可由30分鐘大幅縮短至約5分鐘。明天首個上班日，便有8條巴士線會使用這條繞道，對於每天都要乘車跨區上班的市民來說，來回合計一日將節省50分鐘的車程。隨着繞道的另一部分「九龍灣段」於明年落成，整條新路線將與將軍澳—藍田隧道組成六號幹線，成為第三條橫跨九龍的幹線公路。屆時，往來將軍澳及油麻地的行車時間，將由現時約65分鐘大幅減至約12分鐘。

陳茂波在網誌表示，將會不斷完善交通基建網絡，快將公布的《運輸策略藍圖》，將以「落實以人為本、強化內聯外通、促進高效出行、擁抱綠色生活」為願景，當中就提升科技和人工智能的應用、推進自動駕駛車輛發展、智慧公路管理、提升公交效率、提高與大灣區便捷的交通聯繫等方面，都會有所着墨；讓香港的交通網絡與城市管理能更智能化發展，不斷提升市民的生活質素和交通出行的便捷體驗，並提升城市的競爭力。

陳茂波在網誌表示，將會不斷完善交通基建網絡。陳茂波網誌
陳茂波在網誌表示，將會不斷完善交通基建網絡。陳茂波網誌
主要運輸基建發展藍圖。陳茂波網誌
主要運輸基建發展藍圖。陳茂波網誌

預計主要幹道總長度將增加46%

他指，將繼續按「基建先行、創造容量」的方針，加快落實《香港主要運輸基建發展藍圖》中提出的一系列鐵路、主要幹道和智慧綠色集體運輸系統項目。在道路網絡方面，未來幾年主要的項目，除了六號幹線餘下部分，還包括沙田T4號主幹路及北都公路等。隨著這些主要幹道項目完成，預計主要幹道的總長度將增加46%，由現時約260公里增加至接近380公里。

在鐵路網絡方面，正全速推進東涌線延線、小蠔灣站、屯門南延線、古洞站，以及洪水橋站等項目。這些項目將在2027年起陸續落成。南港島線（西段）的詳細規劃及設計亦已於今個月開展，力爭於 2034年或之前開通。北環線項目也將同步推展主線和支線工程，爭取加快在2034年或之前同步開通。當各個鐵路項目完成後，本港鐵路網絡的總長度將增加44%，由目前約 270 公里增加至接近390公里。

將繼續積極融入和服務國家發展大局

陳茂波又提到，英國《Time Out》雜誌於2025年進行指標調查，由當地人對當地公共交通，包括巴士、鐵路及電車等作出評分，其中香港的公共交通系統全球排名第一。而在國際諮詢公司聯同美國大學制定的《城市流動就緒指數2024》，香港的公共交通系統也在眾多國際大城市中排名第二、綠色運輸系統更是亞洲第一。不少訪港旅客及曾到外地的朋友，也高度讚許香港交通系統的便捷高效。事實上，《世界競爭力年報》、《國際金融中心指數》等排名，亦把交通網絡納入為評估不同地方競爭力的因素之一。

陳茂波續稱，在國家《十五五規劃》時期，香港將繼續積極融入和服務國家發展大局，其中粵港澳大灣區是新時代國家的重大發展戰略，香港跟大灣區兄弟城市的交通基建更深度結合，將可促進人流、物流等生產要素的互通和高效流動。就此，除了北環線支線外，同時全力推動港深西部鐵路（洪水橋至前海），爭取於2034年完成工程建設，並在聯調聯試後於2035年同步開通香港段和深圳段，這將更好推動港深兩地經濟和高端服務業的聯動發展。
 

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
70後金融男為退休 400萬買SIERRA SEA 上班需1小時 惟環境靚單位質素高 「背山面海風水好」
70後金融男為退休 400萬買SIERRA SEA 上班需1小時 惟環境靚單位質素高 「背山面海風水好」
新盤速遞
2025-12-20 06:00 HKT
前《愛回家》男星北上搵食艱難  為5百人仔甘當沙包遭暴打  曝光家居內部令人嘆息
前《愛回家》男星北上搵食艱難  為5百人仔甘當沙包遭暴打  曝光家居內部令人嘆息
影視圈
16小時前
鍾麗緹身形大變200磅依然性感超低胸？被嘲虎背熊腰現身三亞  毒舌網民：委屈了老公
鍾麗緹身形大變200磅依然性感超低胸？被嘲虎背熊腰現身三亞  毒舌網民：委屈了老公
影視圈
18小時前
周潤發重情義宴請近百TVB舊同事聚餐 坐地大合照超貼地毫不扭擰 金像男配角遺孀罕現身
周潤發重情義宴請近百TVB舊同事聚餐 坐地大合照超貼地毫不扭擰 金像男配角遺孀罕現身
影視圈
19小時前
深圳出發搭高鐵6大賞雪秘景！車程最快1.5小時 必看純白山雪海/霧凇美景（附交通）
深圳出發搭高鐵必去5大賞雪秘景！車程最快1.5小時 必看純白山雪海/霧凇美景（附交通）
旅遊
2025-12-20 09:00 HKT
深圳大鵬新區第1條地鐵12.28開通！貫通2/8號綫直達溪涌 串連南山/福田/羅湖/鹽田/大鵬 必去3大海岸景點
深圳大鵬新區地鐵綫12.28開通！貫通2/8號綫直達溪涌 串連南山/福田/羅湖/鹽田 必去3大海岸景點
旅遊
2025-12-20 10:15 HKT
傳奇女星抗腦癌3年離世終年69歲  最後露面門牙掉光令人心酸  曾演爆紅劇集家傳戶曉
傳奇女星抗腦癌3年離世終年69歲  最後露面門牙掉光令人心酸  曾演爆紅劇集家傳戶曉
影視圈
15小時前
丈夫中風離世遺大量美股 遺孀不懂處理陷困局 理財專家教轉買一產品賺被動收入
丈夫中風離世遺大量美股 遺孀不懂處理陷困局 理財專家教轉買一產品賺被動收入
投資理財
6小時前
灣仔停車場凌晨關閘 13車被困場內 警列投訴處理。蔡楚輝攝
灣仔停車場凌晨關閘 13車被困場內 警列投訴處理
突發
7小時前
張栢芝驚爆已立遺囑 揀好遺照及壽衣：我隨時可以走 天文數字身家曝光惹家族成員覬覦？
張栢芝驚爆已立遺囑  揀好遺照及壽衣：我隨時可以走  天文數字身家曝光惹家族成員覬覦？
影視圈
3小時前