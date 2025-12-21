Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

中九龍繞道︱油麻地段通車 繁忙時段往九龍灣僅5分鐘 陳美寶：火災後運輸基建不能停下來

更新時間：08:52 2025-12-21 HKT
發佈時間：08:52 2025-12-21 HKT

中九龍繞道（油麻地段）通車儀式今晨（21日）舉行，運輸及物流局局長陳美寶強調，工程上天、下地、出海，涵蓋隧道爆破、加建天橋等複雜工序，需要兼顧鬧市施工、環境評估及居民需要，她感謝工程團隊成功克服各種困難，令城市運轉從未停步。開通後，繁忙時段由油麻地前往九龍灣的車程可由30分鐘縮短至5分鐘，緩解交通擠塞。

陳美寶：基建先行帶動社區命脈暢順流轉

陳美寶說，宏福苑大火令人非常心痛，現在社會正經歷復常，而社會發展和經濟，尤其是運輸基建「唔能夠停落嚟」。她表示，要做到基建先行，製造運力，從而帶動社區命脈能暢順流轉。

陳美寶主持通車儀式時形容，今次中九龍繞道（油麻地段）項目「有大有細」，大是指工程浩大，穿越油麻地、佐敦和啟德等地，當中包括7條鐵路路綫，距離最近的港鐵隧道僅有3米。另外，工程合共2400次爆破，最短的爆破時間窗口僅有15分鐘。為了精準跟進和完成，需要團隊合作和科技應用，例如，採用建築訊息模擬系統和智慧工地管理平台。

陳美寶稱讚：中九龍繞道是無數工程師汗水與努力的成果

至於細的方面，則是心思縝密，工程範圍覆蓋多個重要設施，包括油麻地警署、油麻地玉器小販市場等等。陳美寶稱讚，中九龍繞道是無數工程師汗水與努力的成果，項目團隊匠心獨運的信念，正正是香港精神。

今早出席主禮儀式的包括交通諮詢委員會主席黃仕進、運輸及物流局常任秘書長丘卓恒、路政署署長邱國鼎、運輸署署長李頌恩等人。

中九龍繞道（油麻地段）全長4.7公里，採用雙程三線分隔車道的設計，車速限制為每小時80公里。繞道連接西九龍的油麻地交匯處，與東九龍的啟德發展區及九龍灣道路網。

記者：謝宗英

攝影：劉駿軒
 

