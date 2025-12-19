MIRROR演唱會事故︱阿Mo向僱主索償 明年5月視像作供評估補償額

男團MIRROR於2022年7月在紅館舉行演唱會期間有巨型電視螢幕墮下，舞者李啟言（阿Mo）遭壓中受傷後入禀區域法院，向前僱主舞館有限公司申索僱員補償，早前在前僱主缺席聆訊下獲勝訴。案件今在區域法院就補償金額事宜排期在明年5月4日開審，届時李啟言將以視像作供，其父亦會出庭作證，料審訊1天。法官羅麗萍直言，「舞館」方很大嫌疑逃避責任，公司註冊地址仍有效，惟郵寄的文件卻「打回頭」。

申請人為李啟言，答辯方為舞館有限公司。入稟狀提及，李啟言2022年7月28日案發時為「舞館」的僱員，時年27歲，任職舞蹈員，當天在受僱工作期間受傷，案發前的每月平均收入為73,720元。

舞館一方仍然缺席是日聆訊，羅官指出公司註冊地址仍是有效地址，惟申請人一方寄送的信件卻「打回頭」，故認為答辯方「好有嫌疑逃避」，理應知道是日聆訊，惟仍選擇不出席。申請人一方庭上透露，案中將有2名證人，分別為阿Mo及其父親，阿Mo將以視像作供，其父親則會出庭作供，審訊以英文進行。

案件編號：DCEC338/2024

法庭記者：黃巧兒