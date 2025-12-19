稱貪玩撕走兩張選舉海報 無業男認刑毀罪 罰款2千並賠償10元

59歲無業男上月撕去兩張貼在北角渣華道體育館外的選舉海報，被捕及警誡下稱因衝動和貪玩而犯案。他今於東區裁判法院承認一項刑事損壞罪，辯方求情指被告因看見海報的「公仔」，一時貪玩而犯案，事件與政治無關。裁判官林子康考慮案情後，認為適合以罰款方式處理本案，遂判處罰款2000元，另應控方要求、頒令被告向選舉事務處賠償10元。

被告許清萍，今於閩南話傳譯員協助下應訊。他承認於2025年11月19日在北角渣華道體育館外，無合法辯解而損壞屬於選舉事務處的兩張海報。

求情稱與政治無關犯案純因貪玩

案情指，康文署康樂助理員於案發當日晚上在渣華道體育館外工作時，發現兩張宣傳2025年立法會選舉的海報被人撕去，通知上司後報案。警方翻查閉路電視後，發現被告當晚在體育館外撕去兩張涉案海報，及後在春秧街拘捕被告。警誡下，被告稱因衝動和貪玩而犯案；警方其後在被告家中起回兩張海報。

辯方求情時，指事件與政治無關，被告因看見海報的「公仔」，一時貪玩才犯案。林官考慮到案情及被告認罪，被告雖曾有刑事損壞罪的案底，但已是將近20年前的事，認為適合以罰款處理本案，遂判處被告罰款2000元，另應控方要求、頒令被告向選舉事務處賠償10元。

案件編號：ESCC900065/2025

法庭記者：王仁昌