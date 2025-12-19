Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

稱貪玩撕走兩張選舉海報 無業男認刑毀罪 罰款2千並賠償10元

社會
更新時間：11:52 2025-12-19 HKT
發佈時間：11:52 2025-12-19 HKT

59歲無業男上月撕去兩張貼在北角渣華道體育館外的選舉海報，被捕及警誡下稱因衝動和貪玩而犯案。他今於東區裁判法院承認一項刑事損壞罪，辯方求情指被告因看見海報的「公仔」，一時貪玩而犯案，事件與政治無關。裁判官林子康考慮案情後，認為適合以罰款方式處理本案，遂判處罰款2000元，另應控方要求、頒令被告向選舉事務處賠償10元。

被告許清萍，今於閩南話傳譯員協助下應訊。他承認於2025年11月19日在北角渣華道體育館外，無合法辯解而損壞屬於選舉事務處的兩張海報。

求情稱與政治無關犯案純因貪玩

案情指，康文署康樂助理員於案發當日晚上在渣華道體育館外工作時，發現兩張宣傳2025年立法會選舉的海報被人撕去，通知上司後報案。警方翻查閉路電視後，發現被告當晚在體育館外撕去兩張涉案海報，及後在春秧街拘捕被告。警誡下，被告稱因衝動和貪玩而犯案；警方其後在被告家中起回兩張海報。

辯方求情時，指事件與政治無關，被告因看見海報的「公仔」，一時貪玩才犯案。林官考慮到案情及被告認罪，被告雖曾有刑事損壞罪的案底，但已是將近20年前的事，認為適合以罰款處理本案，遂判處被告罰款2000元，另應控方要求、頒令被告向選舉事務處賠償10元。

案件編號：ESCC900065/2025
法庭記者：王仁昌

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
東張西望丨戀愛腦五旬婦紅杏出牆人財兩失 貼錢偷食地盤工認有親密關係 舉報情人濫用公屋洩忿
東張西望丨戀愛腦五旬婦紅杏出牆人財兩失 貼錢偷食地盤工認有親密關係 舉報情人濫用公屋洩忿
影視圈
15小時前
房間被迫長年做「親戚賓館」 港女1招大反擊阿媽嬲爆 半年後竟有意外收獲｜Juicy叮
房間被迫長年做「親戚賓館」 港女1招大反擊阿媽嬲爆 半年後竟有意外收獲｜Juicy叮
時事熱話
22小時前
遊日注意｜旅遊KOL教便利店1招散銀兌紙幣 網民轟做法不妥 日媒呼籲可這樣做…
遊日注意｜旅遊KOL教便利店1招散銀兌紙幣 網民轟做法不妥 日媒呼籲可這樣做…
旅遊
2025-12-17 18:00 HKT
宏福苑五級火殉職消防何偉豪出殯
宏福苑大火殉職消防何偉豪出殯 靈車離開沙田消防局前往浩園｜持續更新
突發
3小時前
被逼向「當年性侵她的人」敬茶！港女婚宴放負引爆恐怖真相 當事人現身告白：「我可以點啫？」｜Juicy叮
被逼向「當年性侵她的人」敬茶！港女婚宴放負引爆恐怖真相 當事人現身告白：「我可以點啫？」｜Juicy叮
時事熱話
2025-12-18 10:46 HKT
劉嘉玲爆料狄波拉私下談及前新抱！拉姑對張栢芝評價大公開 曾傳阻兩老見孫真相曝光
劉嘉玲爆料狄波拉私下談及前新抱！拉姑對張栢芝評價大公開 曾傳阻兩老見孫真相曝光
影視圈
17小時前
63歲前TVB男星現身街頭鬚髮皆白 收入插水離巢轉行賣魚 被細24年女友狠撇認有第三者
63歲前TVB男星現身街頭鬚髮皆白 收入插水離巢轉行賣魚 被細24年女友狠撇認有第三者
影視圈
3小時前
九巴B1線加推特快班次！天水圍直達落馬洲福田口岸 全程不經元朗 周末、假期早上營運
九巴B1線加推特快班次！天水圍直達落馬洲福田口岸 全程不經元朗 周末、假期早上營運
生活百科
19小時前
考車牌｜明年1.1起考試車禁裝「外掛」輔助 專家：惟有學多幾個鐘
社會
20小時前
大學生月花1.48萬遭父母指責「大洗」 靠投資應付支出 反問「一個月用幾多先合理？」
大學生月花1.48萬遭父母指責「大洗」 靠投資應付支出 反問「一個月用幾多先合理？」
投資理財
6小時前