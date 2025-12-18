宏福苑火災｜業主、租戶獲租金及搬遷補助 居民稱安心 葉傲冬：兩年補助是平衡各方做法

大埔宏福苑發生五級火已逾三周。政府今日公布新一輪補助，將會向受影響的業主發放每年15萬元的租金補助，為期兩年，以及一次性的5萬元的搬遷補助，並向受影響的租戶發放一次性5萬元的搬遷補助。有宏福苑居民向《星島》表示歡迎，稱「我們三姊弟每個月要湊錢租屋給媽媽居住，她現在暫時租住私樓大埔中心，見到政府有此補助，我們會很安心。」

居民對措施表歡迎

梁先生向記者表示，其母親居住於宏福苑且行動不便，需每日前往日間中心進行訓練，無法選擇需上下樓梯的過渡房屋。子女們為讓母親得到更好照顧，只能合資租賃具備電梯且空間充足的單位，但隨之而來的是每月超過一萬元的高昂租金負擔。他對政府今次的措施表示歡迎，稱「我們三姊弟每個月要湊錢租屋給媽媽，她現在暫居大埔中心，見到政府有此補助，我們會很安心。」

葉傲冬: 補助沒可能無限期 設定兩年可平衡各方需要

民建聯候任立法會議員葉傲冬亦表示歡迎，形容補助具「人性化」。問及民青局局長麥美娟在記者會提及未來應更集中支援自住業主的長遠需要，相信是基金轄下最後一個以租戶為對象的現金援助。葉傲冬表示，沒人想事情發生，但從公共財政而言，稱「沒可能無限期補助。」故當局提出兩年的決定，相信是平衡各方面的做法。

大埔區議員羅曉楓表示，政府由第一天起已透過不同渠道協助居民，補助金額由最初1萬元逐步提升至5萬、10萬，直至目前的一年15萬元。他認為，政府在應急與短期支援方面已經盡力協助局民。針對租戶的長遠安置，羅曉楓形容這筆津貼猶如「及時雨」，但居民需要「向前走」，強調因若無此項補助，租戶需自行負擔重新租屋的開銷，經濟壓力顯著。政府亦非要求立即遷出，而是預留約半年時間供居民安排。

林振昇 : 政府租金補助措施旨在短期協助租戶搬遷 並非長期制度

勞聯立法會議員林振昇亦對政府安排表示理解，政府的租金補助措施旨在短期協助受災租戶搬遷與適應，並非長期制度，認為政府需平衡各種突發情況下的援助標準，避免形成先例，導致未來類似事件中難以統一處理。

林振昇又指，目前捐款帳戶中尚存的善款，以及未來可能新增的捐款，政府應考慮更靈活地酌情處理，確保資金用於幫助有需要的受災民眾，稱「善款未必只能以租金津貼的形式發放。」

他舉例指有些受災租戶家中有學童，火災導致所有物品盡毀，他們需要重新購置一切生活及學習用品，以便孩子能夠繼續正常生活和學習，稱「既然捐款帳戶仍獲善長仁翁支持，這些款項理應希望用在受影響的居民身上。」

基金資源由市民及機構捐助 政府運用要謹慎

根據2021年統計處調查，大埔區的租金中位數是每月10,600元，如果業主選擇繼續留在過渡屋，政府提供的租金補貼可能會高於每月租金。由於每個家庭的狀況不同，當局希望提供的補助可幫助大部份業主選擇適合他們情況的居住安排。

參考大火前宏福苑租金，若把15萬元除以12個月，大概一個月有12,500元，跟宏福苑在大火前的租金相若，當局認為是合理安排。

對於租戶，雖然不是以宏福苑為主要居所，但也受到火災影響，政府發放搬遷補助，以及在火災初期政府提供的各種應急經濟援助，應足以讓他們自力應付未來的經濟需要。

至於兩年期補助，大概是正常租約長度，政府目前正研究長遠的重置安排，因此會在兩年期補助完結前，再按當時情況作決定。由於基金資源大部份是由市民及機構捐助，政府運用亦要非常謹慎，確保用得其所，亦要保留資源為長遠的重置安排作準備。

