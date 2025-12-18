Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

侍應侮辱國旗國歌被判入教導所 上訴指已年滿21歲不合資格 官判上訴得直即時釋放

社會
更新時間：13:01 2025-12-18 HKT
發佈時間：13:01 2025-12-18 HKT

男兼職侍應3年前承認把國歌歌詞改成「遲奶！我帶你環遊世界」，發布名為「X你人民共和國國歌」影片，並多次在網上發布具煽動性帖文。他被裁定作出具煽動意圖的作為、侮辱國旗及國歌共四罪罪成，被判入教導所。今上訴指自獲批保釋等候上訴已達2年，法例規定只有未滿21歲的青少年在囚人士可被送入教導所，曾被判入教導所的犯人不可被判入勞教中心，更何況侍應現年已21歲。法官黎婉姫考慮侍應曾被還押2個半月、在教導所服刑7個月，終判他上訴得直，撤銷教導所令，下令即時釋放。

原審判入教導所後獲准保釋等候上訴至今達3年

原審總裁判官蘇惠德判刑指，被告徐凱駿利用互聯網持續發布共29則煽動訊息，相關內容以聲音、文字及影像方式，在網絡迅速廣泛流傳，具延續及永久性，加上其行為以反政權為主，包括宣揚港獨、以粗口辱罵國家領導人等，以挑撥市民對警方及內地人的仇恨，如果不及時遏止其思想，將會令社會不穩及分裂，本案須判處阻嚇及懲罰性的刑罰，以警惕他人切勿效法，才能符合整體社會利益。

蘇官考慮到提供職業培訓及改過自新等因素，判處更生或勞教中心不足以反映案件的嚴重性，遂拒絕辯方建議，就四罪判徐入教導所。徐原本就定罪及刑期提出上訴，欲爭拗控罪時效、範圍、境外管轄權等法律問題，惟他今年12月8日撤銷定罪上訴，只就刑罰上訴，而其上訴案一直被押後至快必上訴案有結果後重新排期，距離判刑至今已達3年。

已年滿21且曾判入教導所不可判入勞教中心

代表徐凱駿的大律師關文渭提出，《教導所條例》指明，只有不小於14歲但又未滿21歲的人可以被羈留在教導所，惟自判刑之日起計不得羈留在教導所超逾3年，期滿即須釋放。現年21歲的徐凱駿2年前已獲批保釋等候上訴，判刑之日至今已逾3年，而且勞教中心令不適用於曾經被判監禁或判入教導所的犯人。

關文渭續指，有侮辱國歌及國旗的案例只判社會服務令，而本案不涉大量新近發布內容，故建議法庭改判短期監禁，或判處適當監禁刑期但予以緩刑。律政司助理刑事檢控專員張卓勤指，教導所主要適用於15至21歲的年輕被告，在教導所「出嚟3年後不可再入去，未坐爆3年都可以入教導所」。張接納本案的確不涉大量新近發布內容，被告在保釋等候上訴期間年滿21歲也不可入教導所。

法官黎婉姫聽畢控辯雙方陳詞後，表明她正考慮改判短期監禁，而她退庭考慮近20分鐘後，直接裁定徐凱駿上訴得直，撤銷原審的教導所令，並下令即時釋放徐凱駿，其後將擇日頒布書面理由。

案件編號：HCMA8/2023
法庭記者：劉曉曦

