港大確認涉事論文引AI虛構文獻 葉兆輝卸任社科院副院長 博士生紀律程序處理

港大社會科學院副院長葉兆輝有份參與的學術論文早前被揭發使用AI，並出現虛構資料來源。港大完成調查，根據調查結果，港大確認論文中部分引文為人工智能生成的虛構文獻，而參與研究的博士生未作申明。大學已採取紀律處分及相應措施，包括論文通訊作者葉兆輝已卸任港大社會科學院副院長及研究事務相關職務，以及向相關期刊申請撤稿，涉事博士生亦須按大學既定紀律程序處理。

港大表示將加強培訓所有研究人員，範疇涵蓋根據人工智能應用的既定規範及指引進行強制性培訓及考核，維護學術誠信。校方重申對學術要求嚴謹，對研究水平和操守秉持最高標準，所有港大研究人員必須確保研究質量及操守達至國際水平。

根據文獻出版社Springer Nature官網，文章在本月15日已撤回。出版社指，無法核實論文中至少24項參考資料，作者亦承認未申報下使用AI。出版社總編輯對文章可信性「失去信心」，作者也同意撤回文章。