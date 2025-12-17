Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

港大確認涉事論文引AI虛構文獻 葉兆輝卸任社科院副院長 博士生紀律程序處理

社會
更新時間：19:40 2025-12-17 HKT
發佈時間：19:40 2025-12-17 HKT

港大社會科學院副院長葉兆輝有份參與的學術論文早前被揭發使用AI，並出現虛構資料來源。港大完成調查，根據調查結果，港大確認論文中部分引文為人工智能生成的虛構文獻，而參與研究的博士生未作申明。大學已採取紀律處分及相應措施，包括論文通訊作者葉兆輝已卸任港大社會科學院副院長及研究事務相關職務，以及向相關期刊申請撤稿，涉事博士生亦須按大學既定紀律程序處理。

港大表示將加強培訓所有研究人員，範疇涵蓋根據人工智能應用的既定規範及指引進行強制性培訓及考核，維護學術誠信。校方重申對學術要求嚴謹，對研究水平和操守秉持最高標準，所有港大研究人員必須確保研究質量及操守達至國際水平。

根據文獻出版社Springer Nature官網，文章在本月15日已撤回。出版社指，無法核實論文中至少24項參考資料，作者亦承認未申報下使用AI。出版社總編輯對文章可信性「失去信心」，作者也同意撤回文章。

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
宏福苑五級火︱廉署再拘兩人 消息為宏福苑新舊業主立案法團主席
01:51
宏福苑五級火︱廉署再拘兩人 消息為宏福苑新舊業主立案法團主席
突發
2小時前
消委會交友配對︱資深婚介拆解中女擇偶三大迷思 「睇落唔似40歲」有優勢？ 「MBA只係一堆英文字母」
交友配對︱資深婚介拆解中女擇偶三大迷思 「睇落唔似40歲」有優勢？ 「MBA只係一堆英文字母」
社會
10小時前
店家未有得到黃小姐同意，就安排男技師為她按摩。iStock示意圖
女客全裸做SPA 按摩店無知會下安排男技師
即時中國
23小時前
蘇民峰豪宅內貌曝光獨特品味 書櫃弧形設計盡顯格調處處藏風水佈局玄機
蘇民峰豪宅內貌曝光獨特品味 書櫃弧形設計盡顯格調處處藏風水佈局玄機
影視圈
4小時前
居屋2025｜消息：明年第二季推8316伙涉啟德等5屋苑 定於市值七折 綠置居有1467新單位
居屋2025｜消息：明年第二季推8316伙涉啟德等5屋苑 定於市值七折 綠置居有1467新單位
社會
6小時前
北上飲茶$99竟貼單呻笨 港男歎山竹牛肉食評僅4字 引爆港深大對決：香港點心真係輸咗？｜Juicy叮
北上飲茶$99竟貼單呻笨 港男歎山竹牛肉食評僅4字 引爆港深大對決：香港點心真係輸咗？｜Juicy叮
時事熱話
7小時前
中九龍繞道（油麻地段）通車！九巴增2條特快線33X、252S  屯門、荃灣直接往返東九龍 不經黃大仙、龍翔道
03:08
中九龍繞道（油麻地段）通車！九巴增2條特快線33X、252S  屯門、荃灣直接往返東九龍 不經黃大仙、龍翔道
生活百科
2025-12-16 18:29 HKT
移英女星真實狀態撞樣鄭裕玲？感情狀況疑有着落 為心愛的人堅持做這件事
移英女星真實狀態撞樣鄭裕玲？感情狀況疑有着落 為心愛的人堅持做這件事
影視圈
11小時前
鯉魚門邨天降鈔票 警檢$8.8萬「大牛」等 部分燒焦列刑毀案
鯉魚門邨天降鈔票 警檢$8.8萬「大牛」等 部分燒焦列刑毀案
突發
1小時前
奧斯卡2026｜《破‧地獄》止步初選名單 《國寶》與《選擇有罪》躋身「最佳國際電影」15強
奧斯卡2026｜《破‧地獄》止步初選名單 《國寶》與《選擇有罪》躋身「最佳國際電影」15強
影視圈
6小時前