宏福苑五級火｜樂翹樓誤傳居住期僅至明年3月 房協澄清：應急住屋均不設期限

宏福苑火災後，政府及社會各界均為受災居民提供應急居所。然而，近日有傳言指，香港房屋協會為宏福苑居民安排在洪水橋樂翹樓的臨時住所，其居住期限僅至明年3月底。房協就傳言作出澄清指，為宏福苑居民提供的應急住屋安排，包括過渡性房屋、出租屋邨和專用安置屋邨的空置單位，目前均沒有設定居住期限。

房協曾於本月13日在社文平台發文，表示積極配合政府，為宏福苑居民提供應急居所，當時已有逾400戶、約1,200名居民遷入。房協團隊與義工日以繼夜準備生活必需品，確保每個單位傢俬電器齊備，協助居民盡快安頓。

