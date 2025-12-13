宏福苑五級火｜約1200名居民遷入房協提供應急居所 仍有單位接受登記

大埔宏福苑五級火，導致數以千計居民流離失所，房協今日（13日）在社文媒體發文，表示積極配合政府，為宏福苑居民提供應急居所，至今已有逾400戶、約1,200名居民遷入。房協團隊與義工日以繼夜準備生活必需品，確保每個單位傢俬電器齊備，協助居民盡快安頓。

房協提供應急居所及生活物資

房協又舉洪水橋樂翹樓為例，單位內已備有床架、床褥、枕頭及枱櫈等基本傢俬，以及煮食爐、水壺、電飯煲、風扇及電拖板等家電。此外，拖鞋、廁紙及簡單清潔用品亦已準備妥當，旨在協助居民盡快安頓並適應新環境。

仍有單位接受登記

房協將繼續約見已登記的居民，安排入住餘下單位。目前仍接受登記的房協單位，包括少量洪水橋樂翹樓1至2人易達單位（適合輪椅使用者）及5至6人單位；筲箕灣明華大廈1至2人單位；及少量香港仔漁映樓1至2人易達單位及5至6人單位。房協承諾將繼續與居民同行，全力支援有需要的居民。