「社區牙科支援計劃」下月擴展對象至無家者 每年均可獲洗牙及杜牙根服務

政府去年推出牙科街症網上登記系統，以抽籤形式分配名額，毋須巿民再到場排隊輪候；今年6月，系統再新增「取消預約」功能，設候補機制。衛生署指，截至上月30日，已有超過2萬人透過系統預約後成功就診，整體出席率達99.4%。

衛生署指，政府在去年制定的口腔健康行動計劃，其中「青少年護齒共同治理先導計劃」，截至本月10日，已有超過5100名青年透過計劃使用資助牙科服務，參與牙醫超過570人，服務點亦已超過960個，62%服務點收取政府建議200元或以下共付診金，最低收費為50元。

無家者須持香港身份證及已登記加入醫健通

衞生署（17日）提醒市民，正如8月15日所宣布，「社區牙科支援計劃」將在明年元旦，擴大服務範圍，增加洗牙、杜牙根、移除牙橋和牙冠，以及鑲配活動假牙服務；亦會擴闊受惠對象至無家者，將透過非政府組織社工安排參加計劃。合資格無家者必須持有香港身份證及已登記加入醫健通，並屬於下述由社會福利署專為露宿者所提供的服務的使用者：

臨時收容中心

市區單身人士宿舍

露宿者綜合服務隊

邊緣社群支援服務（僅限露宿者）

「社區牙科支援計劃」會擴闊受惠對象至無家者。資料圖片

擴大服務範圍後每年可獲一次洗牙及杜牙根服務

至於「社區牙科支援計劃」，衞生署表示，參加者現時每180天可申請接受資助牙科服務一次，截至本月10日，已有逾5200人使用相關服務，補牙和拔牙比例為3:1，反映計劃成功引導服務使用者保存牙齒。

明年元旦起擴大服務範圍後，每名計劃參加者每365日可獲一次洗牙服務及一顆牙齒的根管治療（杜牙根），另每180日可移除一條牙橋或兩個牙冠。此外，鑲配活動假牙服務方面，每名參加者可接受最多兩次服務，每次須相隔五年或以上。為確保妥善運用有限資源以達致更大成本效益，並讓弱勢社群獲得最具效果的治療服務，鑲配活動假牙服務只提供予剩餘少於20顆牙齒的合資格人士，而這些人士須先獲牙醫評定為有進食或咀嚼困難，並能透過鑲配活動假牙而有效修復進食能力。



擴大服務範圍後的支援計劃將接替由關愛基金撥款的「長者牙科服務資助」項目，該項目將於明年元旦起停止接受申請。有關支援計劃的詳情（包括各項服務的行政費及共付額），請瀏覽專頁。