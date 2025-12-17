Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

張秀賢不服破產令申上訴 法庭下令交11萬元保證金否則駁回上訴

社會
更新時間：13:10 2025-12-17 HKT
發佈時間：13:10 2025-12-17 HKT

前中大學生會會長及元朗區議員張秀賢2020年向前考評局通識科委員會主席賴得鐘借貸16萬元後，僅還款2萬元。法庭曾下令償款14萬元，但張秀賢沒有按令還款，遭賴得鐘呈請高等法院，法官陳靜芬去年7月頒令張秀賢破產。張秀賢不服上訴破產令，賴得鐘早前要求張秀賢交出訟費保證金，上訴庭今下令張秀賢須於30日內繳交11萬元訟費保證金，期間上訴暫時擱置，若違令則即時駁回上訴，兼付訟費。

判詞提到張秀賢被宣佈破產後，破產管理署年初交代張秀賢手頭上只有現金8291元，張秀賢宣稱有資產清還債務，然而卻未能證明。另外張秀賢原審時已有充足機會援引證據，拒絕張秀賢上訴時援引新證據。上訴庭因此要求張秀賢30日內繳交11萬元訟費保證金，期間上訴暫時擱置，若違令則即時駁回上訴，兼付訟費，拒絕援引新證據一事，張秀賢另須支付15000元訟費。

賴得鐘。資料圖片
賴得鐘。資料圖片

案件編號：CACV321/2024
法庭記者：陳子豪

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
中九龍繞道（油麻地段）通車！九巴增2條特快線33X、252S  屯門、荃灣直接往返東九龍 不經黃大仙、龍翔道
03:08
中九龍繞道（油麻地段）通車！九巴增2條特快線33X、252S  屯門、荃灣直接往返東九龍 不經黃大仙、龍翔道
生活百科
19小時前
新聞女王2丨三金男配袁富華「教材級變臉」演技封神！網民洗版式激讚：連牙都識做戲
新聞女王2丨三金男配袁富華「教材級變臉」演技封神！網民洗版式激讚：連牙都識做戲
影視圈
17小時前
蘇民峰豪宅內貌曝光獨特品味 書櫃弧形設計盡顯格調處處藏風水佈局玄機
蘇民峰豪宅內貌曝光獨特品味 書櫃弧形設計盡顯格調處處藏風水佈局玄機
影視圈
16小時前
星島申訴王 | 港女遭「魔鬼渣男」 家暴打盲眼 悲慘控訴未婚產子：不可原諒
04:43
星島申訴王 | 港女遭「魔鬼渣男」家暴打盲眼 悲慘控訴未婚產子：他不可原諒
申訴熱話
5小時前
港漂媽媽賣內地樓換香港家 1個月內極速完成 形容 「今年最大冒險決定」
港漂媽媽賣內地樓換香港家 1個月內極速完成 形容 「今年最大冒險決定」
樓市動向
7小時前
51歲前港姐嫁入豪門26年 現身《流行都市》自爆曾患抑鬱 想做一事被老公斥嘥錢？
51歲前港姐嫁入豪門26年 現身《流行都市》自爆曾患抑鬱 想做一事被老公斥嘥錢？
影視圈
2025-12-16 09:00 HKT
大便現1變化恐患胰臟癌！40歲老師早發現成功存活20年 醫生教留意4大徵兆保命
大便現1變化恐患胰臟癌！40歲老師早發現成功存活20年 醫生教留意4大徵兆保命
醫生教室
20小時前
罕有流出！泳池「中伏」獲康文署發「緊急專用券」 事主爆超嘔心真相：游水十幾年首次收到｜Juicy叮
罕有流出！泳池「中伏」獲康文署發「緊急專用券」 事主爆超嘔心真相：游水十幾年首次收到｜Juicy叮
時事熱話
3小時前
萬寧退出中國市場 逾120間分店明年1月停運 高峰期達200間 內地消費者：產品無差異化
萬寧退出中國市場 逾120間分店明年1月停運 高峰期達200間 內地消費者：產品無差異化
商業創科
3小時前
中年好聲音4丨蒙面藝人真身大揭秘 「企鵝人」周志康滿分晉級 劉佩玥原來係唱家班
中年好聲音4丨蒙面藝人真身大揭秘 「企鵝人」周志康滿分晉級 劉佩玥原來係唱家班
影視圈
2025-12-15 20:00 HKT