張秀賢不服破產令申上訴 法庭下令交11萬元保證金否則駁回上訴

前中大學生會會長及元朗區議員張秀賢2020年向前考評局通識科委員會主席賴得鐘借貸16萬元後，僅還款2萬元。法庭曾下令償款14萬元，但張秀賢沒有按令還款，遭賴得鐘呈請高等法院，法官陳靜芬去年7月頒令張秀賢破產。張秀賢不服上訴破產令，賴得鐘早前要求張秀賢交出訟費保證金，上訴庭今下令張秀賢須於30日內繳交11萬元訟費保證金，期間上訴暫時擱置，若違令則即時駁回上訴，兼付訟費。

判詞提到張秀賢被宣佈破產後，破產管理署年初交代張秀賢手頭上只有現金8291元，張秀賢宣稱有資產清還債務，然而卻未能證明。另外張秀賢原審時已有充足機會援引證據，拒絕張秀賢上訴時援引新證據。上訴庭因此要求張秀賢30日內繳交11萬元訟費保證金，期間上訴暫時擱置，若違令則即時駁回上訴，兼付訟費，拒絕援引新證據一事，張秀賢另須支付15000元訟費。

賴得鐘。資料圖片

案件編號：CACV321/2024

法庭記者：陳子豪