張秀賢不服破產令申上訴 法庭下令交11萬元保證金否則駁回上訴
更新時間：13:10 2025-12-17 HKT
發佈時間：13:10 2025-12-17 HKT
發佈時間：13:10 2025-12-17 HKT
前中大學生會會長及元朗區議員張秀賢2020年向前考評局通識科委員會主席賴得鐘借貸16萬元後，僅還款2萬元。法庭曾下令償款14萬元，但張秀賢沒有按令還款，遭賴得鐘呈請高等法院，法官陳靜芬去年7月頒令張秀賢破產。張秀賢不服上訴破產令，賴得鐘早前要求張秀賢交出訟費保證金，上訴庭今下令張秀賢須於30日內繳交11萬元訟費保證金，期間上訴暫時擱置，若違令則即時駁回上訴，兼付訟費。
判詞提到張秀賢被宣佈破產後，破產管理署年初交代張秀賢手頭上只有現金8291元，張秀賢宣稱有資產清還債務，然而卻未能證明。另外張秀賢原審時已有充足機會援引證據，拒絕張秀賢上訴時援引新證據。上訴庭因此要求張秀賢30日內繳交11萬元訟費保證金，期間上訴暫時擱置，若違令則即時駁回上訴，兼付訟費，拒絕援引新證據一事，張秀賢另須支付15000元訟費。
案件編號：CACV321/2024
法庭記者：陳子豪
最Hit
51歲前港姐嫁入豪門26年 現身《流行都市》自爆曾患抑鬱 想做一事被老公斥嘥錢？
2025-12-16 09:00 HKT
中年好聲音4丨蒙面藝人真身大揭秘 「企鵝人」周志康滿分晉級 劉佩玥原來係唱家班
2025-12-15 20:00 HKT