健身中心閉路電視裝錯位險攝男廁影像 私隱公署發勸喻信 現已移除鏡頭

私隱專員公署在7月中，接獲一間24小時連鎖健身中心的會員投訴，指該中心位於馬鞍山分店的男洗手間附近安裝了一個閉路電視鏡頭，憂慮如廁時會被攝錄，並對此事感到不安。私隱專員公署完成調查，向該中心發出勸喻信。

健身中心開業前裝錯門 致男廁無門

私隱專員公署指，在接獲投訴翌日已派員前往該分店作出實地視察，亦就事件共進行三次查詢，並審視了該中心提供的回覆及資料。調查發現，該分店的相關男洗手間區域有一條公共通道通向一共三個男洗手間。健身中心表示，該分店於正式對外營運前約一星期，工程承辦商將原定安裝在投訴人所指的男洗手間門口的木門，錯誤地安裝在男洗手間區域外的公共通道入口，導致相關男洗手間當時沒有安裝木門。

閉路電視角度涉攝廁所內景 健身中心整改裝門移鏡頭

在此情況下，若啟動錄影功能，由於相關鏡頭所處位置及角度，將可攝錄到相關男洗手間內如廁空間的影像。就以上情況，該中心向公署確認相關鏡頭當時仍處於安裝及系統測試階段，未有啟動相關錄影及錄音功能或收集任何影像，並在收到會員的相關查詢後，於翌日移除相關鏡頭及在相關男洗手間門口原定裝上木門的位置掛上黑布簾遮擋，作為過渡性安排。

經私隠專員公署介入後，該中心作出跟進措施，包括在相關男洗手間裝上木門以完全遮蔽內部空間；拆除在公共通道入口錯誤安裝的大門，並在三個男洗手間門外分別張貼男洗手間的標誌；及將閉路電視鏡頭轉而安裝至相關男洗手間門外的天花位置，以確保其錄影範圍不會涵蓋三個洗手間的任何內部空間。

健身中心安裝閉路電視忽略私隱評估

私隱專員鍾麗玲指出，機構應避免在不公平的情況下使用閉路電視收集個人資料，例如不應在個人對私隱有合理期望的地點（如更衣室或洗手間）安裝閉路電視進行錄影。儘管相關事件看來與錯誤安裝木門有關，惟該中心在指示工程承辦商安裝相關鏡頭前，未有顧及會員對其身處洗手間等私密空間的私隱期望，而評估安裝相關鏡頭的位置、角度及合適性，顯示該中心未有審慎設定閉路電視系統，而對保障個人資料私隱敏感度亦不足。

經考慮個案的情況及調查所獲得的資料，私隱專員認為該中心若非接獲會員的查詢，相信相關閉路電視鏡頭的錄影及錄音功能或會在隨後的時間被正式啟動，從而收集會員在相關男洗手間內活動的影像。因此，儘管相關鏡頭在事發時因其錄影及錄音功能尚未啟動而不涉及收集「個人資料」，私隱專員仍就此向該中心發出勸喻信，提醒該中心安裝閉路電視鏡頭時須注意《私隱條例》。

記者：蔡思宇

攝影：盧江球