2026加價懶人包｜醫療、「牛肉乾」元旦齊加價！兩電罕有減電費 一文睇清公共服務加減幅

社會
更新時間：07:01 2025-12-29 HKT
發佈時間：07:01 2025-12-29 HKT

【2026加價/加風/公共服務/中電/港燈/巴士/麥當勞/公屋/加價】臨近2026年，「加風」四起，本港各重大公共服務均有加價，公營醫院將於2026年1月1日起實施新的收費改革，屆時住院服務、急症室、門診服務（街症）、藥物等收費均會加價。不過，中電和港燈則在元旦日減電費。《星島頭條》一文整合2026年衣食住行的加減價資訊。

2026加價︱公立醫院收費改革

1. 急症室收費從180元增至400元 危殆、危急豁免收費

醫院管理局轄下的18間公立醫院的急症室，為需要緊急服務的病人提供診症及治療。市民到達急症室後，分流護士會根據病情將病人分為危殆、危急、緊急、次緊急、非緊急，有關收費將更改為：

類別 2026年1月1日後收費 現有收費
危殆 豁免收費 180
危急 豁免收費 180
緊急 400 180
次緊急 400 180
非緊急 400 180

2. 急症住院費增至300元  住院費加至200元增幅達1倍

服務 2026年1月1日後收費 現有收費
急症室住院費用 取消入院費 入院費75元
每天住院300元 每天120元

（療養/康復、護養及精神科病床）

住院費用

 每天200元 每天100元
日間程序及治理 取消入院費 入院費75元
每天250元 195元
日間醫院(老人科、復康) 每天100元 每次診症60、55元
社康護理服務 (精神科) 免費 免費
精神科日間醫院 免費 免費

3. 普通科門診診金升200% 藥物需額外付款

服務 2026年1月1日後收費 現有收費
專科門診 每次診症250元 首次診症135元，其後每次診症80元
每項藥物20元，最多提供4星期藥物 每種藥物15元

家庭醫學門診服務，包括普通科門診及家庭醫學專科門診

 每次診金150元 每次診症50元
每項藥物5元，最多提供4星期藥物 不另外收費

4. 非緊急放射診斷、病理檢驗服務收費由50至500元不等

政府亦表示需要引入按項共付概念，非緊急放射診斷及病理檢驗服務收費由50至500元不等

專科門診病理檢驗服務：

項目 包含類別例子 費用
基礎項目 血紅素，肝功能 免費
進階項目 基因檢測等 50元
高端項目 200元

非緊急放射造影服務：

包含類別例子 費用
基礎項目 X光檢查 免費
進階項目   250元
高端項目 磁力共振 500元

不過，政府指住院病人住院期間和急症室病人的緊急放射診斷及病理檢驗服務、藥物維持免費。

5. 每人每年設1萬元收費上限 加大藥械安全網

政府亦強調，改革會加強醫療保障，措施包括：

  1. 優化費用減免機制：放寬申請資格及涵蓋範圍和期限，預計合資格受惠人數會由現時約30萬增加至約140萬。
  2. 增設每人每年1萬收費上限：適用於所有收費項目，預計約70000名因病情需經常使用醫院服務的重病病人受惠。
  3. 加強危重病人藥械保障：加快引入更多有效創新藥械，放寬安全網申請資格，讓更多中等收入家庭病人可獲安全網資助購買自費藥械，而現時獲部分資助的病人亦可獲得更多資助。

不過，當局補充，「1萬元上限」需由病人主動向醫務社工申請，並由醫管局計算該年度是否已用足1萬元，如花費超出1萬元便會退回差額，並在該年度不再收費。

返回目錄

藥費

專科門診

  • 每種藥物20元、以4星期為收費單位
  • 家庭醫療服務每種藥物5元、以4星期為收費單位。

返回目錄

診症

專科門診服務（包括綜合診所及專職醫療診所）

家庭醫學診所服務（包括綜合診所）

  • 首次250元及每次150元。

6. 符合資格人士「公立醫院公眾服務」新收費 

符合資格人士於2026年1月1日使用醫管局的公立醫院公眾服務，將會有新收費表，詳情如下︰

服務 調整後收費
住院服務 急症病床 病床每日$300
療養∕復康、護養及精神科病床 病床每日$200
門診服務

急症室

 每次診症$400*

專科診所(包括綜合診所及專職醫療診所)
- 診症
- 處方藥物

 每次診症$250
每種藥物$20，以4星期為
收費單位（自費藥物除外）
家庭醫學診所(包括綜合診所)
- 診症
- 處方藥物		 每次診症$150
每種藥物$5，以4星期為
收費單位（自費藥物除外）
接受注射或敷藥  每次服務$50
社區服務 社區老人評估小組診症服務
- 診症
- 處方藥物		 每次診症$100
每種藥物$20，以4星期為
收費單位（自費藥物除外）
社康護理服務(普通科) 每次服務$100
社區專職醫療服務  每次服務$100
精神科社康護理服務 免費
日間醫院
／日間程序		 精神科日間醫院 免費
老人科日間醫院 每次診症$100
復康日間醫院 每次診症$100
腫瘤科或腎科診所 每次診症$250
在日間醫療設施接受日間程序及治理 每次診症$250
病理學檢驗服務
(適用於專科
門診)		 - 基礎項目
- 進階項目
- 高端項目		 免費
每種服務$50
每種服務$200
非緊急放射科 服務 - 基礎項目
- 進階項目
- 高端項目		 免費
每種服務$250
每種服務$500

*急症室分流為第I類(危殆)及第II類(危急)分流類別的病人可獲豁免繳費，其他已繳費的病人如在接受醫生診症前離開急症室，可於急症室登記後24小時內提出申請退回$350。

相關新聞：

公院收費改革方案明出爐 急症室非緊急病人收費達400元 設封頂機制每年付1萬元診金連藥費

公立醫院收費2026年起加價 一文即睇急症/門診/專科收費詳情 1萬元上限措施是甚麼？

返回目錄

2026加價︱2元乘車優惠   2026年4月起實施「2元2折」優惠

  • 2026年4月實施
  • $10以上車程：按原票價的20%（2折）收費 
  • 程數限制：每月上限240程(約每日8程) 
  • $10或以下車程：繳付$2 

相關新聞：長者乘車優惠明年4月收緊！長者群組熱議「兩蚊兩折」點樣計? 每月限搭240程？北上深圳貴好多？

返回目錄

 

2026加價︱DSE增考試費4% 日校考生報6科需$3630

  • 2026年DSE最新收費加幅約4%
  • 語文科及其他科目費用分別為$777元及$519，日校考生報考6科（包括中、英文科）考試費用為$3630
  • 自修生報名費由$572增加至$595，自修生身份亦設兩級科目費，非香港永久居民語文科目每科收1377元，其他科目收1119元。
  • 若考生非永久居民，從未應考文憑試，或明年1月1日未滿19歲，以自修生名義報考，要額外繳交$2000「特殊報考申請費」。
  • 內地考場報名費則由$2059升至$2500。

相關新聞：DSE加價︱考試費加4% 語文科加價29元 報6科須付3490元

返回目錄

語文科及其他科目費用分別為$777元及$519，日校考生報考6科（包括中、英文科）考試費用為$3630。
語文科及其他科目費用分別為$777元及$519，日校考生報考6科（包括中、英文科）考試費用為$3630。考評局圖片
若考生非永久居民，從未應考文憑試，或明年1月1日未滿19歲，以自修生名義報考，要額外繳交$2000「特殊報考申請費」。
若考生非永久居民，從未應考文憑試，或明年1月1日未滿19歲，以自修生名義報考，要額外繳交$2000「特殊報考申請費」。考評局圖片
自修生報名費由$572增加至$595。
自修生報名費由$572增加至$595。考評局圖片
考試局文件截圖
考試局文件截圖

 

2026年DSE最新收費加幅約4%。
2026年DSE最新收費加幅約4%。資料圖片

2026加價︱違例泊車加至400元  19項違例項目罰款上調五成

  • 違例泊車的定額罰款額由現時$320調高至$400
  • 其他與道路安全和交通擠塞相關的19項違例事項的定額罰款額增加至$480至$1,500元不等
項目 描述 現時定額罰款額 增加的定額罰款額
1 以比速度限制高出每小時15公里或以下的速度駕駛 $320 $480
2 以比速度限制高出逾每小時15公里的速度駕駛，但第2A或2B項適用的情況除外 $450 $675
2A 以比速度限制高出逾每小時30公里的速度駕駛，但第2B項適用的情況除外 $600 $900
2B 以比速度限制高出逾每小時45公里的速度駕駛 $1,000 $1,500
6 駕駛未獲發牌照的車輛 $450 $675
9 非法進入黃色方格路口 $400 $600
9A 非法進入交通燈控制的黃燈過路處 $320 $480
10 橫過連續雙白線或附有虛線的連續白線 $450 $675
12 在限制區內讓乘客上落 $560 $840
13 在限制區內裝卸貨物 $450 $675
14 沒有遵從交通燈的指示 $600 $900
16 沒有讓斑馬線上的行人先行 $450 $675
17 沒有為學校交通安全隊員而停車 $450 $675
18 車輛作“U”字形轉向導致阻礙 $400 $600
18A 在汽車移動時，使用流動電話或其他電訊設備或該等電話或設備的附件  $400 $675
20 未經授權而在巴士站、公小巴站、車隊的土停車處或公共小巴的巴士站等地方停車 $400 $600
26 沒有遵從交通標誌 $450 $675
27 短暫違例泊車 $450 $675
48 公共巴士、公小巴或的士上落乘客時停車超過所需的時間 $400 $600

註：按第 240 章附表中的項目編號和描述。

相關新聞：違泊「牛肉乾」罰款將加至400元 9.28起泊車咪錶收費加至每15分鐘4元 （附詳情）

返回目錄

19項違例項目罰款上調五成。
19項違例項目罰款上調五成。

 

政府上調多項交通相關費用。資料圖片
政府上調多項交通相關費用。資料圖片
違泊「牛肉乾」將落實加價。資料圖片
違泊「牛肉乾」將落實加價。資料圖片
與道路安全和交通擠塞相關的19項違例事項的定額罰款額增加至$480至$1,500元不等。資料圖片
與道路安全和交通擠塞相關的19項違例事項的定額罰款額增加至$480至$1,500元不等。資料圖片

 

違例泊車的定額罰款額由現時$320調高至$400。資料圖片
違例泊車的定額罰款額由現時$320調高至$400。資料圖片

2026加價︱國泰加燃油附加費

國泰航空已宣布，將從2026年1月1日起，調高客運燃油附加費。 

航線 2025年12月31日或之前 2026年1月1日起 增幅
短途 HK$142 HK$191 HK$49
長途 HK$569 HK$767 HK$198
  • 短途航線：包括往來香港與亞洲地區，如日本、韓國、台灣、泰國等地的航班。 
  • 長途航線：涵蓋由香港出發至西南太平洋、北美、歐洲、中東及非洲等地的航班。

返回目錄

國泰航空已宣布，將從2026年1月1日起，調高客運燃油附加費。
國泰航空已宣布，將從2026年1月1日起，調高客運燃油附加費。資料圖片

2026加價︱中九龍幹線全線開通後收8元隧道費

中九龍幹線（油麻地段）已於 2025 年 12 月 21 日通車，初期暫不收費。九龍灣段全線預計於2026年年中完工通車後，整段中九龍幹線將會開始收費，隧道費為8港元。

相關新聞：隧道加價｜香港仔隧道、城門隧道9.21起加價至8元 中九龍幹線通車後收8元

返回目錄

2026減價︱中電元旦平均淨電價下調2.6%  港燈電費下調 2.2%

  • 中電：平均淨電價將下調2.6%至每度電140.6港仙。燃料調整費將下調6.9港仙至每度電39.4港仙，平均基本電價則上調至每度電101.2港仙。 
  • 港燈：１月平均淨電費為每度電 163.3仙，減幅為 2.2%，燃料調整費為每度電 35.4 仙下調 8.7 仙，基本電費為每度電 127.9 仙，較2025年上調5仙

相關新聞：減電費︱兩電明年減電費 中電平均淨電費減2.6% 港燈減2.2%

返回目錄

中電元旦平均淨電價下調2.6%。
中電元旦平均淨電價下調2.6%。資料圖片
港燈電費下調 2.2%。
港燈電費下調 2.2%。資料圖片

 

中電元旦平均淨電價下調2.6%。
中電元旦平均淨電價下調2.6%。資料圖片

 

港燈電費下調 2.2%。
港燈電費下調 2.2%。資料圖片
兩家電力公司將下調電價。
兩家電力公司將下調電價。資料圖片

 

