機電署工程師收賄批工程合約予好友 持近1200萬元不明資金 認瀆職等6罪囚5年3個月

60歲機電工程署高級屋宇裝備工程師隱瞞與分判商董事友好私交，收取對方4萬港元賄款，更與妻子洗黑錢逾626萬元等。高級屋宇裝備工程師早前承認收賄、公職人員行為失當、管有來歷不明的財產及洗黑錢共6罪。法官胡雅文今午於高等法院判刑指，公務員身居要職理應保持公開透明，考慮被告認罪及初犯，終判囚5年3個月，另下令充公380萬元贓款。

法官引述辯方求情指，被告謝聲德出於貪心，為過上更高生活水平而犯案，去年已申請離職尚待核准，惟相信會喪失退休金，其兒子就讀國際學校，女兒留學加拿大，罹患嚴重抑鬱症曾兩度入院，本案令家庭承受龐大經濟壓力，以致需向其他家人求助。法官認為公務員身居要職理應保持公開透明，被告兩夫婦所持的不明資金雖達1190萬元，惟攤分多年而言不算很多，被告於公職犯案，沒有申報利益衝突，分別以4年至7年監禁為各罪量刑起點，認罪扣減三分一，大部份刑期同期執行，基於初犯再扣減3個月，終判囚5年3個月，另下令充公380萬元。

機電工程署高級屋宇裝備工程師謝聲德承認1項公職人員行為失當罪、1項公務員收受利益罪、1項管有來歷不明的財產罪及3項洗黑錢罪。公職人員行為失當及貪污罪行發生於2017年2月至2019年2月期間；而處理犯罪得益罪行則於2012年1月至2019年8月的8年間發生。

案件編號：HCCC413/2024

法庭記者：陳子豪