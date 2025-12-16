Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

因一時貪玩撕選舉海報邊角 無業青年認刑毀1.28判刑

社會
更新時間：12:15 2025-12-16 HKT
發佈時間：12:15 2025-12-16 HKT

無業青年在選舉前於旺角塘尾道近亞皆老街的天橋，損壞屬於香港特別行政區的兩張選舉海報，被捕後解釋因一時貪玩犯案。青年今早在西九龍裁判法院承認刑事損壞罪，辯方求情指被告「手多搣咗海報角仔」，並非將海報全張撕走。主任裁判官蘇文隆將案件押後至明年1月28日判刑，待取感化及社會服務令報案，期間被告續准保釋候懲。

辯方求情指，當日被告與母親前往老人院探望父親的途中，經過案發地目睹海報，因一時貪玩及「手多搣咗」海報的一個「角仔」，被撕掉的海報邊角僅屬「手指咁大」及沒印有文字，被告並非將全張海報撕走，海報仍完整地貼在案發地。

稱一時貪玩手多犯案

案情指，在11月19日下午6時許，被告在案發地撕走有關選舉的兩張海報，其行為被閉路電視錄影下。警員巡邏時發現海報被破壞，翻查閉路電視後揭發本案。被告犯案數日後，在街上被警員截停，被告被捕後在警誡下表示因貪玩犯案。

23歲被告毛志傑，報稱無業，被控刑事損壞罪。控罪指，他於2025年11月19日，在旺角塘尾道近亞皆老街的天橋無合法辯解而損壞屬於香港特別行政區的兩張海報，意圖損壞該財產或罔顧該財產是否會被損壞。

案件編號：WKCC5340/2025
法庭記者：黃巧兒

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
中年好聲音4丨蒙面藝人真身大揭秘 「企鵝人」周志康滿分晉級 劉佩玥原來係唱家班
中年好聲音4丨蒙面藝人真身大揭秘 「企鵝人」周志康滿分晉級 劉佩玥原來係唱家班
影視圈
17小時前
51歲前港姐嫁入豪門26年 現身《流行都市》自爆曾患抑鬱 想做一事被老公斥嘥錢？
51歲前港姐嫁入豪門26年 現身《流行都市》自爆曾患抑鬱 想做一事被老公斥嘥錢？
影視圈
4小時前
76歲「鎮台之寶」主角變三線藝員曾被鬧戲屎 談公司陷財困：年年減薪，唔減薪嗰年就減騷
76歲「鎮台之寶」主角變三線藝員曾被鬧戲屎 談公司陷財困：年年減薪，唔減薪嗰年就減騷
影視圈
2025-12-13 14:30 HKT
世一好手澳洲騎師麥道朗將於本月二十日周末沙田作告別戰，他暫時卜定「帥帥友福」等共十匹坐騎。
麥道朗告別戰騎十駒
馬圈快訊
19小時前
17歲學生快餐店兼職收天價稅單被嚇窒？苦呻時薪僅約$70 網民齊獻計先做好3步：小朋友唔駛驚！
17歲學生快餐店兼職收天價稅單被嚇窒？苦呻時薪僅約$70 網民齊獻計先做好3步：小朋友唔駛驚！
生活百科
20小時前
52歲富婆視后慳家掃特價貨 素顏真實膚質曝光 早前回歸TVB拍劇掀討論
52歲富婆視后慳家掃特價貨 素顏真實膚質曝光 早前回歸TVB拍劇掀討論
影視圈
14小時前
天王國寶級藝人外父病逝享年75歲 愛妻崩潰痛哭「沒有爸爸了」 憶父病榻前老公負責XX
天王國寶級藝人外父病逝享年75歲 愛妻崩潰痛哭「沒有爸爸了」 憶父病榻前老公負責XX
影視圈
23小時前
港男深圳按摩點「名媛」大奇遇！真人現身視覺衝擊太震撼：「知道會騙人，但諗唔到咁誇張」｜Juicy叮
港男深圳按摩點「名媛」大奇遇！真人現身視覺衝擊太震撼：「知道會騙人，但諗唔到咁誇張」｜Juicy叮
時事熱話
2小時前
女星沈傲君淡出熒幕10年 疑嫁葉劍英元帥之子葉選廉
女星沈傲君淡出熒幕10年 疑嫁葉劍英元帥之子葉選廉
即時中國
5小時前
昂坪360推$50長者套票優惠 包來回纜車及探知館入場門票 附購票方法
昂坪360推$50長者套票優惠 包來回纜車及探知館入場門票 ( 附購票方法 )
社會
19小時前