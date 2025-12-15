Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

宏福苑五級火｜入境處酌情容許因此失去工作外傭留港3個月揾工 毋須先返回原居地

社會
更新時間：18:36 2025-12-15 HKT
發佈時間：18:36 2025-12-15 HKT

大埔宏福苑五級火造成160人死亡，大批居民痛失家園。入境處表示，一直密切關注受大埔火災影響的外籍家庭傭工（外傭）的需要，並積極與勞工處及相關領事館保持緊密聯繫，為受影響的外傭提供適切的協助。入境處已為因火災導致僱主未能繼續履行僱傭合約的外傭作出特別安排，容許他們以訪客身分留港3個月尋找新僱主（可按需要再延長），毋須先返回原居地。入境處亦會豁免相關的延長逗留期限費用。

如有關外傭因火災而遺失簽證或合約等文件，入境處會為他們提供相關的紀錄。此外，受火災影響的僱主和外傭如需通知入境處更改合約地址，可於安頓後，適時填妥表格ID407G，經香港政府一站通網頁（https://www.gov.hk/tc/residents/immigration/nonpermanent/id407g.htm）通知入境處。

入境處亦已為受大埔火災影響的僱主及外傭特別設立查詢熱線2829 3129，方便查詢外傭簽證相關事宜。

大埔宏福苑五級火，令大批居民痛失家園。資料圖片
大埔宏福苑五級火，令大批居民痛失家園。資料圖片

 

