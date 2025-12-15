Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

「易通行」及港珠澳大橋明年3.16起 停止接受快易通ETC及VGoPAY繳費

社會
更新時間：15:12 2025-12-15 HKT
發佈時間：15:12 2025-12-15 HKT

運輸署今日（15日）提醒市民，因應快易通有限公司宣布由2026年3月16日起退出儲值支付工具業務，「易通行」及港珠澳大橋同日起，將停止接受以快易通電子道路收費系統（ETC）及VGoPAY電子錢包繳交隧道費及大橋通行費。使用「快易通」ETC的市民應盡快轉用其他自動付款方式，以繼續享用不停車繳費的便利。

「快易通」ETC繳費用戶須盡快設定新自動繳費方式

該署呼籲使用「快易通」ETC繳費的用戶，盡快於「易通行」網頁（www.hketoll.gov.hk）或流動應用程式設定新的自動繳費方式，包括連結銀行戶口直接付款、以信用卡自動付款或從指定儲值戶口扣款，繼續享受「易通行」自動繳費的便利。

如登記車主未有設定新的自動繳費方式，則需按法例要求在通過隧道的14個工作天內自行繳付隧道費，例如經「易通行」網站或流動應用程式內的電子支付方式繳付，或到便利店或「易通行」客戶服務中心以現金繳付。

逾期繳費可被徵收最高每程525元的附加費，而相關車輛或會不獲續牌及過戶。用戶如需協助，可致電「易通行」24小時客戶服務熱線3853 7333或參閱相關教學短片（www.hketoll.gov.hk/Home/Resources）。

港珠澳大橋通行費方面，有關用戶應透過「粵通卡」網站（www.96533.com）、其他本地合作銀行或到以下地點申請「粵通卡」服務，以繼續自動繳付大橋通行費 : 

  • 粵通卡客戶服務中心珠海營業廳；或
  • 廣珠西線南屏收費站高速公路服務點。

有關「粵通卡」申請安排的查詢，可致電快易通有限公司客戶服務熱線2627 8888。

運輸署發言人表示，一直與相關監管機構密切聯繫，並已要求快易通有限公司主動通知有關客戶並提供適切協助，確保客戶順利設定其他自動付款方式，以繳付隧道費及大橋通行費。有關市民應留意該公司網頁（www.autotoll.com.hk/autotollclub/）的公布。

