三方共建「深空物質成分光譜探測聯合實驗室」 啟動天問三號載荷聯合研製

香港中文大學今日（14日）與中國科學院合肥物質科學研究院，以及澳門科技大學在合肥科學島共同簽署協議，三方合作共建「深空物質成分光譜探測聯合實驗室」，並同步啟動天問三號載荷「激光外差光譜儀」的聯合研製任務。

中大牽頭「激光外差光譜儀」聯合研製

中大校長、中國科學院院士盧煜明，與安徽省合肥市委常委、市人民政府副市長袁飛，安徽省科技廳黨組成員、副廳長譚海斌，合肥物質院院士劉文清及院長劉建國，澳科大副校長譚廣亨，以及中科院重大科技任務局光電空天處處長李自傑出席活動，共同見證合作協議的簽署，並一同為聯合實驗室成立典禮暨天問三號載荷項目啟動儀式主禮。聯合實驗室是由三方合作共建，旨在打造高端科研平台，融合內地大科學裝置與工程研製方面的優勢、香港在精密光譜與人工智能領域的專長，以及澳門在航天科技與行星科學領域的特色平台研究能力，共同服務於國家深空探測戰略需求。

盧煜明：合作對港澳融入國家大局有重大意義

盧煜明表示，「十五五」規劃是國家未來五年新發展階段的行動綱領，在編制建議中重點提到突出科技創新的引領作用，加快高水平科技自立自強，一體推進教育科技人才發展。在這個重要的時間節點，中大很榮幸獲得國家航天局探月與航天工程中心的批准，與中國科學院合肥物質院和澳科大通過資源和科研力量的結合，協力參與天問三號載荷項目。這對於港澳特區融入國家發展大局，實在有著重大及深遠的意義。 此次啟動的天問三號載荷「激光外差光譜儀」聯合研製項目由中大牽頭，將成為聯合實驗室推動實質性科研協同的重要體現。

深空物質成分光譜探測聯合實驗室2025年度會議暨天問三號載荷項目啟動會一眾嘉賓合照。中大提供相片

深空物質成分光譜探測聯合實驗室揭牌儀式。中大提供相片

聚焦深空探測關鍵科學問題

本次啟動研製的「激光外差光譜儀」，旨在實現火星大氣水汽及其同位素高精度、寬覆蓋探測，以及火星全球大氣風場的探測。該任務將有助於揭示火星水的逃逸機制與演化歷史、火星大氣風場特徵及演變機理，深化對火星大氣環流與氣候演變的認識，為我國深空探測事業發展提供科學與技術支撐。

中大表示，聯合實驗室未來將聚焦深空探測中的關鍵科學問題，重點發展高靈敏度、高分辨率光譜探測技術，開展火星、月球等天體物質成分的原位與遙感探測研究，聯合培養具備全球視野的行星科學與空間技術複合型人才，力爭成為具有國際影響力的深空探測聯合創新平台。

中大工程學院機械與自動化工程學系教授任偉面向空天領域的重大需求，長期開展新型激光光譜技術及應用研究，其團隊在高精密光譜領域取得了一系列創新成果，超高靈敏、超寬動態範圍等探測指標達到國際領先水平。

中大一直以來積極參與國家深空探測領域，目前主要開展了對地觀測衛星的研發，發射了「香港青年科創號」衛星，以及大豆研究項目參與搭載天舟六號貨運飛船升空。