宏福苑五級火︱候任議員促檢討招標 方國珊：虛假授權書普遍 「無啦啦就會從天而降」

政府就大埔宏福苑火災成立的獨立委員會，將於本月下旬展開工作。多名候任立法會議員均關注大廈維修中的「圍標」問題，要求檢視現行招標制度，並打擊虛假授權書現象，以保障小業主權益。他們亦建議引入第三方監察機制，加強工程透明度。

候任新界東南立法會議員方國珊今早（14日）在電台節目中指出，小業主普遍缺乏專業知識，每當面臨樓宇大維修或翻新工程時，常感到無助。她建議當局加強突擊抽查、設立舉報機制，減少過度依賴業界自律，並成立「樓宇維修監管局」及提供一站式「消防代辦專櫃」，鼓勵大廈盡快遵辦消防指示，從而降低火警風險。她亦呼籲加強市民的火警逃生知識。

方國珊：必須提升資訊透明度

針對如何預防圍標，方國珊認為必須提升資訊透明度。她指出，個別業主立案法團與管理公司關係可能千絲萬縷，例如「授權書」由管理公司核實業主姓名的做法是否恰當，值得商榷。她透露，曾有業主在購入單位僅簽署一次文件後，「無啦啦，授權書就會從天而降」，更有私人屋苑突然出現多達二百份假授權書，影響法團表決結果。即使警方介入調查，舉證過程亦十分困難及複雜。因此，她期望未來在立法會設立專責小組跟進相關問題。

方國珊強調，虛假授權情況相當普遍。她舉例，曾有屋苑召開居民大會當日早上11時，一位年老婆婆接到紙條，指其單位已被他人「授權」，但婆婆表示從未授權任何人，亦不認識所謂被授權者。

方國珊亦提到，目前「招標妥」計劃在審議標書後，專業顧問或未有關注維修施工中的消防安全及物料標準。她建議政府資助所有進行大維修的屋苑，聘用第三方顧問監察施工安全。

周浩鼎：可考慮透過「招標妥」加強工程管理

在同一節目中，民建聯副主席周浩鼎表示，虛假授權書在社區內確實存在，認為這是改革中需要探討的課題。他建議政府可考慮透過優化「招標妥」計劃，加強介入業主立案法團的工程管理，例如設定某個金額以下或符合特定條件的工程，可由政府代辦，以完善監督。

周浩鼎亦指出，另一問題源於權責不清。不少大廈法團未必充分了解自身責任重大，加上缺乏專業知識，容易導致權責模糊，尤其許多舊樓、唐樓的業主年事已高，卻被推舉為法團主席，若「有心人」心存不軌或涉及利益糾紛，「呢啲人唔清唔楚，就更加容易會出事」。他認為，若能明確相關法律責任，將有助促使法團成員自我監督，這次宏福苑事件正反映檢討改革的必要。

卜國明：期望委員會檢討現行招標機制

工程界候任立法會議員卜國明指出，宏福苑大火揭示許多存在已久的大廈管理及維修問題。他希望獨立委員會於調查時能從源頭著手，真正協助業主覓得具經驗與能力的顧問，避免被「有心人」藉維修謀取利益，例如事先購入多個單位，再積極參與大維修決策。

卜國明表示，不少管理公司及法團未具備專業知識，進行大維修時須依賴專業顧問協助招標。他期望委員會檢討現行機制，協助業主聘請具經驗、能力及誠信的顧問，從而物色合適承建商，防範圍標，並確保工程管理及地盤安全。

