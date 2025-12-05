宏福苑五級火｜3.3億天價維修費惹議 競委會：高度關注圍標行為 去年至今進行4次搜查

大埔宏福苑早前發生五級大火，屋苑高達3.3億元的天價維修工程費是社會其中一個關注點。競委會今日（5日）回覆《星島頭條》查詢時表示，一直高度關注涉及樓宇維修工程的圍標行為，去年至今已展開4次涉及全港多區樓宇維修工程的搜查行動，重申絕不姑息任何損害民生福祉的反競爭行為。

競委會：一直高度關注圍標行為

競委會指，正積極追查相關個案，去年至今已展開了4次涉及全港多區樓宇維修工程的搜查行動，有關案件正在調查中。競委會於每次行動後，均會主動與涉案樓宇的相關持份者聯絡，為調查提供協助。為確保調查能夠有效地進行，競委會現階段不便公開正在調查的對象或案件細節。

競委會強調，將繼續緊守崗位，全力推進有關調查，並繼續與警方及廉政公署保持緊密聯繫。競委會重申，絕不姑息任何損害民生福祉的反競爭行為。

競委會重申絕不姑息任何損害民生福祉的反競爭行為。資料圖片