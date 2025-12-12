宏福苑五級火｜獨立委員會主席陸啟康：未來9個月會按職能 聚焦三大範疇研究

大埔宏福苑奪命大火，造成多人死傷。行政長官李家超早前宣布成立獨立委員會，調查成因，今日（12日）決定委任陸啟康法官擔任獨立委員會主席、陳健波、歐陽伯權為委員。

陸啟康表示，感謝行政長官的信任，委任自己擔任獨立委員會主席，未來邀請不同行業的專家向委員會提供意見。委員會將在未來9個月聚焦三大範疇，包括了解大火起火原因、蔓延的情況及理由、審視大型樓宇維修的安排、檢視現行法律規管及懲罰是否足夠；委員會按審視的結果向行政長官提出建議。有關的委員會既是獨立委員會，亦可按照香港法例第86章《調查委員會條例》，向行政長官成立針對某些指定事項的法定調查委員會，專門調查指定事項，以獲取更大權力審視複雜問題。

委員會將以公開、透明、徹底方式進行審視

陸啟康表示，火災事故「深深刺痛香港每一個人的心」，他向死者、傷者、家屬及災民致以深切慰問。他強調，委員會將以公開、透明、徹底的方式進行審視，並獲政府全面支援，包括設立秘書處、法律團隊及公共傳訊人員。

他又稱，在調查開展前，相信主席會見傳媒是首次，可見事件的嚴重性，以及調查事件的決心。他重申自己將以法官身份主導工作，恪守公平、公正原則，所有結論均須基於事實與理性分析，不帶預設立場或感情用事。他亦指選管會於選舉後要遞交報告，但會以調查委員會的工作為先，有需要時會考慮辭任選管會的工作，同時亦不會出席選管會的任何記者會。

陸啟康：有需要會考慮辭任選管會主席

被問及調查時間表，陸啟康坦言「9個月是一個很有挑戰的時限」，但承諾會盡力推進。他亦主動提及自己同時擔任選舉管理委員會主席，為免角色衝突，必要時會考慮辭任選管會職務，或由其他委員代為處理相關記者會。

今次火災引起社會高度關注，政府表示將全力配合調查，並由政務司司長領導的工作組提供相關資料。他指委員會將邀請建築、物業管理、消防等範疇專家提供意見，確保調查專業全面，呼籲相關持份者積極配合，共同推動調查工作順利完成，以期早日提交建議，協助政府完善制度，保障市民安全。

陸啟康獲委任感責任重大

問及獲政府委任的心情，陸啟康表示感到責任重大，心情複雜，稱「首先感到相當疲憊，但也非常感謝行政長官的信任」。他坦言，肩膀上的擔子很重，自己清楚意識到，在短暫的調整之後，必須立即積極投入工作。

他又指，9個月的時間頗具挑戰性，但團隊將盡力完成。他同時表示，不預期調查過程會一帆風順，預計中途可能會遇到各種困難，感謝行政長官給予足夠的空間，讓團隊能夠靈活採用不同方法應對，強調「大家都知道，我們並非在等待一份可以無限期拖延的報告。如果一份調查需要以年為單位才能完成，我想我們等不起」。

行政長官李家超今日（12日）表示，獨立委員會將於9個月內完成審視大埔宏福苑火災的成因、人命傷亡及財產損毀情況，並就改善措施提出建議。

