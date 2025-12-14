Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

天文台｜大致多雲 日間部分時間有陽光及非常乾燥 最高氣溫約20度

社會
更新時間：07:40 2025-12-14 HKT
發佈時間：07:40 2025-12-14 HKT

一股強烈東北季候風正影響廣東沿岸。本港方面，今早氣溫普遍較昨日低四至五度。此外，一道雲帶正覆蓋華南沿岸。

本港地區今日天氣預測，大致多雲，早晚清涼。初時有一兩陣微雨。日間部分時間有陽光及非常乾燥，最高氣溫約20度。吹和緩至清勁北至東北風，初時離岸及高地吹強風

展望明日早上仍然清涼。隨後一兩日部分時間有陽光，氣溫逐漸回升，但內陸地區日夜溫差較大。

分區氣溫
分區氣溫
九天天氣預報
九天天氣預報

一股強烈東北季候風會在今明兩日影響華南沿岸，該區早晚清涼，天氣乾燥。隨著季候風在本週中期緩和，廣東沿岸天色好轉，氣溫逐漸回升，但內陸地區日夜溫差較大。預料一道廣闊雲帶會在接近週末為華南帶來幾陣雨。隨著該雲帶轉薄，週末期間該區天色較為明朗。

