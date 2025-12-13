涉嫌協助電騙案罪犯收款7400萬元 女公關被控以欺騙手段取得財產罪提堂 還押2.25再訊

22歲女公關涉嫌在4個月內協助電騙案罪犯收款，在與受害人交收期間向對方展示假冒執法人員證件，受害人共損失約7400百萬元，被控以欺騙手段取得財產罪。案件今早在西九龍裁判法院首次提堂，被告暫毋須答辯，裁判官何慧嫻應控方要求，將案件押後至明年2月25日再訊，待警方進一步調查，反對被告保釋。何官聽畢雙方陳詞，拒絕辯方保釋申請，須還押候訊，辯方保留8天保釋覆核。

被告廖綺婷，報稱公關人員，被控欺騙手段取得財產罪。控罪指，她於2025年8月15日與12月10日之間，首尾兩日包括在內，在深水埗達之路11號達之苑外以欺騙手段，即指示女子王洪晶支付約7400萬元港幣，而不誠實地取得王的7400萬元港幣，意圖永久地剝奪王的財產。

案件編號：WKCC 5728/2025

法庭記者：黃巧兒