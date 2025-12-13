Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

天水圍天澤邨高層單位起火 男戶主燒傷送院 逾400人疏散

社會
更新時間：04:39 2025-12-13 HKT
發佈時間：04:39 2025-12-13 HKT

天水圍今晨（13日）發生火警。天澤邨澤潤樓一個高層單位凌晨時份突然冒煙起火，火勢迅速蔓延，陷入火海。消防接報到場開喉撲救，救出一名男子，他身體多處被嚴重燒傷，清醒送院治理。事件中，至少有400名住戶被緊急疏散。

事發於今日凌晨3時43分，警方接獲多人報案，指天澤邨澤潤樓有單位冒出濃煙並起火。消防人員迅速到場處理，隨即開喉灌救。

根據網上圖片及影片，該高層單位當時已陷入一片火海，現場濃煙密布，警鐘持續鳴響。消防員救出一名男傷者，救護員隨即在該樓層升降機前方位置，為傷者提供初步治理。消息指，男傷者身體多處地方受到燒傷，因傷勢嚴重一度不斷掙扎。他隨後被救護車送往屯門醫院接受治理。

火勢於同日凌晨4時11分被消防人員撲滅。在火警發生期間，多名住戶從睡夢中驚醒，前往樓下暫避，事件中至少有400人需要緊急疏散。警方和消防正調查起火原因。

