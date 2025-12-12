Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

宏福苑五級火︱房署經與警方協調 開始移除3幢大廈已燒毀外牆棚架

社會
更新時間：22:38 2025-12-12 HKT
發佈時間：22:38 2025-12-12 HKT

大埔宏福苑火災善後工作仍在持續，截至今午（12日），政府成立的「大埔宏福苑援助基金」已收到的外界捐款約33億元，連同政府投入的3億元啓動資金，總額增至約36億元。至於向每戶受影響家庭發放的10萬元生活津貼，政府至今已處理1,838宗個案，向死者家屬發放的20萬元慰問金及5萬元殮葬金，則已經處理128宗。

「一戶一社工」方面，社署社工已接觸逾1,990個受影響住戶，為逾9,400名居民登記。住宿援助上，截至今早，共有1,451名居民入住由民政及青年事務局協調的青年宿舍／營舍或酒店房間；另有3,059名居民現居於房屋局的過渡性房屋或房協項目的單位。

房屋署經與警務處協調，今日開始於宏昌閣、宏泰閣及宏新閣移除已被燒毀的外牆棚架。同時，房屋局獨立審查組已完成為結構損壞較嚴重的小量單位進行石屎牆身灌漿及石屎樓板臨時支撐等加固工程。

