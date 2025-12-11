宏福苑火災︱政府規定棚網須交阻燃證明 來貨送指定中心檢測 建造業議會將助業界集體採購

因應大埔火災，政府於上周要求全港所有維修地盤於周六（6日）前拆除棚網。發展局局長甯漢豪今午（11日）與6名工程界代表見傳媒，甯漢豪表示，全港252幢正進行維修的公私營地盤，已拆除棚網，並介紹日後棚網送港後，必須按既定要求先進行檢測，合格後方可上架，而建造業議會將特事特辦，為業界提供集體採購及統籌檢測棚網的服務，預料最快1個月左右有棚網可重新上架。她強調，引入新制度是為了回復市民信心，建造業可健康發展，呼籲社會要團結一致，齊心做好這件事。

棚網須符合3項條件：提供認可檢測文件、按政府方式抽樣、交政府化驗所化驗

甯漢豪表示，近日發展局及屋宇署積極擬定外牆棚網抽樣檢查指引，要求包括日後承建商必須提供棚網阻燃效能證明書及檢測文件；棚網來貨後，必須按政府要求，以指定方式抽取指定樣本，全程需要錄像記錄，再交到政府化驗所化驗，合格後才可上架；執管部門亦會隨機抽樣檢測。這個做法同樣適用於新建、拆卸大廈工程。

她續指，為了有效率地進行檢測，政府會做好配套，目標樣本送到檢測中心後，一星期內有檢測結果，政府正物色更多檢測中心，目標下周公布名單。她又稱，明白部分維修工地沒有空間放置棚網，故部分採樣及儲存要場外進行，當局已初步找到合適的政府用地，可進行場外採樣工作。

建造業議會安排棚網集體訂購、統籌檢測

她亦稱，明白短期內市場對棚網及檢測需求會大量增加，業界亦需時學習及適應，當局邀請建造業議會提供協助，包括提供集體採購及統籌檢測棚網的服務，目標首批入口棚網可於一個月後陸續上架；建造業議會亦已預留5,000個培訓名額，工人可因應培訓工種及時數，獲得1.4萬至1.9萬元不等的津貼。

屋宇署署長何鎮雄補充，送交檢測的棚網樣本，只要有一個不合格，整個批次都需要更換，只有所有樣本都合格，該批次才可上架。測試結果須通知屋字署作備存，由於棚網阻燃效能會隨時間及工程影響減低，承建商需定期檢測，確保阻燃效能。他又稱，若承建商沒有使用建造業議會集體採購服務，必須採用一個可令署方信納的追蹤制度，署方亦會就場外取樣作加強抽查。

被問到所有工程是否最快農曆年後才可復工，甯濠豪表示，全港約有超過400個維修項目停工，由於建造業議會協助集體採購，預計兩星期左右可有棚網來港，之後連同檢測，希望一個月左右可重新上架，但若有些承建商有信心原來的棚架合格，可先作檢測，加上不同工程進展不一，故難以說明工程是否需待農曆年後才可復工。

至於承建商換網及停工涉多少資金，她估計單幢樓只計棚網更換涉約幾十萬元，而由於是當局指示要求承建商負責，他們會承擔相關費用，除非承建商與業主合約有其他列明。她提到，明白部分承建商或有現金流不足問題，建造業議會將提供協助。被問及是否所有工地物料都採用相同抽檢方法，以確保安全，她指地盤物料多樣化，如每樣都採相同方法檢測是不切實際，當局會以風險為本去處理。

建造業議會：將建源頭追蹤標籤系統

建造業議會執行總監鄭定寧表示，非常歡迎及支持政府推動新的抽檢制度，提升棚網的質量，在草擬新安排過程中，當局充分與業界溝通及得到支持。他指希望各項工程盡快復工，故議會非常樂意協助集體採購，以保證貨源的穩定性，目前已開始與供應商聯絡，亦會建立源頭追蹤的標籤系統，以記錄棚網從製造、檢測，再到應用的工地位置。

香港建造商會會長廖聖鵬表示，商會同意總承商在地盤有整體責任，亦同意現在要同心協力維護建築業的聲譽。近期發展局與業界有積極溝通，在棚網抽查上作出實際的調整，令措施可於短期內推出。

香港建築業承建商聯會會長勞焯培相信，承建商需時適應新制度，市場需要大量的供貨、存放地點，以及檢測能力，故很高興得到發展局及建造業議會的協助，能在過渡期間提供集體採購的安排。

業界支持新措施 冀盡快執行並復工

香港建造業分包商聯會永遠榮譽會長伍新華表示，十分支持發展局盡快將棚網下架，形容是急市民所急，亦避免當區居民有擔憂，而過去這一段時間發展局及屋宇署都與業界有緊密聯繫，相信新制度可釋除市民疑慮。

註冊專門行業承造商聯會常務副會長兼棚架行業委員會主席蘇汝恆表示，搭棚界歡迎政府新安排，預料可提高質素，必定會配合政府的安排。香港建造業總工會理事長周思傑則指，理解公眾對棚網使用有疑慮，支持政府下架決定，而工友因應此安排要停工，縱然有培訓、有津貼支援，但工友仍然需要復工，繼續養家糊口，希望新措施可盡快執行，令工友可回到工作崗位。

記者：郭詠欣

攝影：何健勇

相關新聞：

大棋盤｜棚網檢測新作業守則趨嚴格 政府中人：建造業議會可挺身而出