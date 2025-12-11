張柏芝為違約案傳召筆跡專家作供 指涉案合約簽名屬偽冒

女藝人張柏芝遭前經理人余毓興控告違約案，今於高等法院續審。張柏芝一方爭議涉案經理人合約上的張柏芝簽名是冒簽，雙方今傳召筆跡專家出庭作供。張柏芝一方的專家供稱張的簽名由一筆組成，結構簡單、不難冒簽，但筆跡顯示涉事簽名由兩筆組成。原告方專家則認為，涉事簽名並非由兩筆組成，不足以肯定簽名是冒簽。案件押後至明年1月13日結案陳詞。

原告余毓興及Aeg Entertainment Group Limited，由大律師鄧力行代表；被告張柏芝，由大律師林嘉仁代表。

原告方專家指涉事簽名流暢自然非偽冒

原告方今傳召來自美國的筆跡專家John Paul Osborn出庭，他採納自己的專家報告內容；當中指，無明確證據顯示涉事簽名、即原告方指稱余和張柏芝在2011年7月10日以個人名義簽署的《全球獨家經理人合約》上的張柏芝簽名是冒簽，並指該簽名流暢及自然。

張柏芝。網上圖片

原告余毓興。何健勇攝

對於辯方專家指涉事簽名的折角（kink）有提起過筆的痕跡，Osborn不同意，他認為折角有條紋清晰可見，故當時不曾提起過筆，而僅是停筆及改變方向。辯方盤問時，指Osborn的報告沒有考慮到墨水吸收和蒸發的元素，故其意見並不完整和不可靠。Osborn不同意。

被告方專家指涉事簽名折角位有提筆屬冒簽

辯方筆跡專家梁時中於報告中指出，對比涉事簽名和張柏芝的其他簽名，其他簽名均由一筆完成，中間並沒有提起筆的痕跡，但涉事簽名的一個折角位則有提起筆、再小心落在同一位置的筆觸，顯示出涉事簽名是冒簽。

原告方盤問時，提到張柏芝在其他文件上的簽名，並質疑部份簽名並非由一筆構成。梁解釋部分簽名的筆觸可能因為影印原故而未能清晰可見，所以看來並非一筆構成；梁又指涉事簽名的該處折角有圓形凸出的筆觸，顯示簽署人當時提起筆後，在該處重新落筆。

案件編號：HCA1227/2020

法庭記者：王仁昌