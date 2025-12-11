Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

張柏芝為違約案傳召筆跡專家作供 指涉案合約簽名屬偽冒

社會
更新時間：13:40 2025-12-11 HKT
發佈時間：13:40 2025-12-11 HKT

女藝人張柏芝遭前經理人余毓興控告違約案，今於高等法院續審。張柏芝一方爭議涉案經理人合約上的張柏芝簽名是冒簽，雙方今傳召筆跡專家出庭作供。張柏芝一方的專家供稱張的簽名由一筆組成，結構簡單、不難冒簽，但筆跡顯示涉事簽名由兩筆組成。原告方專家則認為，涉事簽名並非由兩筆組成，不足以肯定簽名是冒簽。案件押後至明年1月13日結案陳詞。

原告余毓興及Aeg Entertainment Group Limited，由大律師鄧力行代表；被告張柏芝，由大律師林嘉仁代表。

原告方專家指涉事簽名流暢自然非偽冒

原告方今傳召來自美國的筆跡專家John Paul Osborn出庭，他採納自己的專家報告內容；當中指，無明確證據顯示涉事簽名、即原告方指稱余和張柏芝在2011年7月10日以個人名義簽署的《全球獨家經理人合約》上的張柏芝簽名是冒簽，並指該簽名流暢及自然。

張柏芝。網上圖片
張柏芝。網上圖片
原告余毓興。何健勇攝
原告余毓興。何健勇攝

對於辯方專家指涉事簽名的折角（kink）有提起過筆的痕跡，Osborn不同意，他認為折角有條紋清晰可見，故當時不曾提起過筆，而僅是停筆及改變方向。辯方盤問時，指Osborn的報告沒有考慮到墨水吸收和蒸發的元素，故其意見並不完整和不可靠。Osborn不同意。

被告方專家指涉事簽名折角位有提筆屬冒簽

辯方筆跡專家梁時中於報告中指出，對比涉事簽名和張柏芝的其他簽名，其他簽名均由一筆完成，中間並沒有提起筆的痕跡，但涉事簽名的一個折角位則有提起筆、再小心落在同一位置的筆觸，顯示出涉事簽名是冒簽。

原告方盤問時，提到張柏芝在其他文件上的簽名，並質疑部份簽名並非由一筆構成。梁解釋部分簽名的筆觸可能因為影印原故而未能清晰可見，所以看來並非一筆構成；梁又指涉事簽名的該處折角有圓形凸出的筆觸，顯示簽署人當時提起筆後，在該處重新落筆。

案件編號：HCA1227/2020
法庭記者：王仁昌

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
將軍澳五星酒店1月起改名！3間餐廳年底結業 曾獲選10大自助餐 食客不捨：啱啱先俾好評！
將軍澳五星酒店1月起改名！3間餐廳年底結業 曾獲選10大自助餐 食客不捨：啱啱先俾好評！
飲食
22小時前
「開心舞」視障女孩龍懷騫近況曝光！學霸身份征服科技界 非凡蛻變為殘疾人士點亮「光明」
「開心舞」視障女孩龍懷騫近況曝光！學霸身份征服科技界 非凡蛻變為殘疾人士點亮「光明」
影視圈
4小時前
國寶級女演員驚傳離世享年85歲  感染一病毒致失去性命  人生擁700部作品封殿堂巨星
國寶級女演員驚傳離世享年85歲  感染一病毒致失去性命  人生擁700部作品封殿堂巨星
影視圈
15小時前
文化體育及旅遊局局長羅淑佩（中）、馬會行政總裁應家柏（右二）、香港公司治理公會會長司馬志（左二）、港協暨奧委會義務秘書長楊祖賜（左一），及廉政公署防止貪污處助理處長王嫣（右一）出席體育管治及誠信國際論壇。
馬會支持國際論壇　維護體育廉潔公正
社會資訊
4小時前
葵涌冰室貼告示稱1原因暫停晚市營業 食客無投訴反讚窩心：欣賞店主好有愛！
葵涌冰室貼告示稱1原因暫停晚市營業 食客無投訴反讚窩心：欣賞店主好有愛！
生活百科
22小時前
死大閘蟹︱已故男星喬任梁父親食8隻中毒入院 專家：2小時增菌22%
死大閘蟹有毒︱已故男星喬任梁父親食8隻入院 專家：2小時增菌22%
即時中國
6小時前
失婚艷星移英失敗後處處碰釘 回流返港搵工慘被壓價 收狂徒露體照兼被謀肉體便宜
失婚艷星移英失敗後處處碰釘 回流返港搵工慘被壓價 收狂徒露體照兼被謀肉體便宜
影視圈
20小時前
宏福苑五級火｜前資深消防官員回應市民疑惑 包括不使用鋼梯車向起火單位內射水 是防止水力太猛射傷待救者
宏福苑五級火｜前資深消防官員回應市民疑惑 包括不使用鋼梯車向起火單位內射水 是防止水力太猛射傷待救者
社會
6小時前
TVB視帝曾傳婚變外地夜蒲  郵輪登台走入粉絲群一度混亂  超低胸美女埋身來者不拒
TVB視帝曾傳婚變外地夜蒲  郵輪登台走入粉絲群一度混亂  超低胸美女埋身來者不拒
影視圈
21小時前
美國減息｜聯儲局減息0.25厘符預期 今月起購400億美元國債 明年或僅減息一次
美國減息｜聯儲局減息0.25厘符預期 今月起購400億美元國債 明年或僅減息一次
宏觀經濟
45分鐘前