六合彩｜連續10期無人全注中 今晚頭獎高達8000萬 即睇近50期最旺冧巴！

社會
更新時間：12:50 2025-12-11 HKT
發佈時間：12:50 2025-12-11 HKT

六合彩今晚（11日）攪珠，上期頭獎獎金高達1億2千萬港元，僅有半注獨中，加上過去十期六合彩均無人以全注10港元獲中頭獎。因此多寶獎金累積超過6,100萬港元，將撥入今晚彩池，今期六合彩若以一注獨中，頭獎將高達8,000萬港元。

近50期攪珠最旺號碼

統計馬會近期50次攪珠結果，被攪出最多次數的號碼分別為32（14次）、39（12次）、28（11次）、44（11次）、17（10次）、18（10次）、33（10次），而6、7、11、36、37及48同樣被攪出9次。

號碼 次數
32 14
39 12
28、44 11
18、33 10
6、7、11、36、37、48 9

全港10大幸運投注站分布

至於10大幸運投注站。截至2025年6月30日，分別為是位於中環士丹利街、屯門市廣場、荃灣青山道、尖沙咀漢口道、上環干諾道西、觀塘廣場、九龍灣德褔、大埔廣場、上水石湖墟、及大埔廣褔道。

