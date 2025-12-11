宏福苑五級火｜何鉅業：原址重建非最佳方案 政府可提供現有居屋單位助居民安居

大埔宏福苑發生大火後，大批居民家園被毀，安置及重建問題引起社會高度關注。香港測量師學會會長、樓宇安全學會會長何鉅業表示，原址重建未必是最理想且最易獲接受的方案，政府應增加政策彈性，考慮提供現成居屋單位供居民選擇，以盡快實現永久安居。

何鉅業今日（11日）在電台節目中指出，目前難以斷定對宏福苑進行加固修復還是拆卸重建。在七座受大火波及的樓宇中，首先起火的數座損毀較為嚴重，但亦有個別單位影響較輕。他認為，即使是專業技術人員，現階段亦難以完成全面評估，長遠方案仍需倚賴詳細的技術檢驗作評估。

受損若較嚴重進行修復經濟效益不高

被問到火場溫度曾高達攝氏500度，加上消防大量射水灌救，可會影響樓宇結構？何鉅業稱，根據經驗判斷，這類火災對結構或會造成嚴重損害，但實際影響需視乎受損位置是否為主結構、以及所處樓層高低等因素。他分析，受損較嚴重的樓宇進行修復的經濟效益可能不高；至於損害較輕的樓宇，則各處受損程度不一，技術分析必須仔細，相關討論亦不能僅從技術角度出發。

對於社會提出原址重建，或於附近尋覓土地，如廣福公園及富善邨附近的建造學院訓練場用地的重建建議，何鉅業認為原址重建未必是最佳方案。這場災難造成嚴重傷亡，許多居民或不願重返原址；加上原址重建周期較長，仍需處理善後、業權及公契等問題。若於附近覓地重建，則須評估高密度住宅對社區設施、規劃、環境、排污、噪音、火警風險、汀角路交通及鄰近工業區的影響。

重建周期至少需時4年以上

他估計，若在該處重建，按一般發展程序，由設計、招標、地基至上蓋工程，整個周期至少需時4年以上。何鉅業強調，今次屬特殊事故，應特事特辦，採取靈活思維。除區內覓地重建外，亦可考慮以分散模式處理，政府應提高靈活性，讓居民選擇現有居屋單位，無須等待4年多，即可於短期內獲得永久居所。

何鉅業補充，這次意外情況特殊，由政府出手安置居民無可厚非，且只有政府能統籌如此規模的工作。事件涉及近2000戶，以整體資源與能力而言，房委會較具條件提供短期多元安排。他認為最重要是加快處理，可採用組合模式分期推進重建，但最終仍須尊重業主意願與共識。

