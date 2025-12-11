宏福苑五級火｜動用援助基金重建？卓永興：「應急住宿安排工作組」正研究 不排除任何可能性

大埔宏福苑火災後，政府成立「大埔宏福苑援助基金」全力支援災民。政務司副司長卓永興在電台節目中表示，計及發放予專為業主而設的特別助金，共計基金下有8項的補助。

生活津貼惠及所有住戶 業主補助金支援以租金維生業主

卓永興指出，政府早前宣布發放的十萬元生活津貼，以「戶」為單位計算，旨在幫助受火災影響而生活的居民，應對各種即時的生活開支。宏福苑共約1,984戶，不論是業主自住還是租戶，只要是居住在該大廈的家庭，均符合資格申領。而在昨日（10日)則推出為業主而設的「特別補助金」。卓永興解釋，此舉是考慮到部分業主，特別是那些依靠單位租金作為主要收入來源的人士，這筆補助金旨在幫助他們渡過難關。若業主本身亦居住在該單位（即自住業主），則可以同時獲得十萬元生活津貼及此項特別補助金。

嚴謹核實身份防詐騙 捐款五萬元以下可憑轉帳紀錄扣稅

被問到有人渾水摸魚、意圖詐騙援助金，卓永興強調政府有一套嚴謹的核實機制。政府透過「一戶一社工」的制度，由社工負責核實住戶身份，居民無需自行填寫繁瑣的申請表格，由政府人員辦理相關手續，出現訛騙的機會很低。至於房屋、屋住的安排，則有財政司副司長黃偉綸帶領的小組負責，相信日後會考慮購買宏福苑的時間點作考慮。

在發放效率方面，卓永興表示，款項將會陸續發放。若受助人提供銀行戶口，基本上可在一至兩個工作日內直接收到款項。

對於市民的善心捐款，只要是五萬元以下的捐款，捐款人只需保留銀行的轉帳紀錄，便可作為申請稅務減免的憑證，稅務局已同意此項便捷安排。

長遠支援方案仍在研究 住宿安排費用全免

目前「大埔宏福苑援助基金」已收獲外界31億捐款，政府各項援助計劃承擔的總金額約為4.7億港元。卓永興表示，援助基金的運作沒有特定時限，將會持續為居民提供中長期的支援，包括未來的房屋需要。由財政司副司長黃偉綸負責的團隊正在研究長遠的樓宇及居住安排方案，不排除任何可能性。

卓永興同時再次澄清，所有由政府提供的臨時住宿，包括酒店，均是完全免費，呼籲市民切勿相信坊間流傳的收費謠言。

