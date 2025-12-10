男警偽造證人陳述書銷10案兩罪成候懲 官斥被告為「做少件案」令事主未能追回失款 情節嚴重

深水埗警區重案組人員前年調查一宗詐騙案件期間，懷疑有人妨礙司法公正。32歲男警員涉案被捕，被揭在10宗案件調查過程中，偽造不追究證人陳述書，或訛稱投訴人不再追究案件，令案件終止調查，男警員早前否認偽造及藉公職作出不當⾏為2罪受審。暫委法官黃國輝今於區域法院裁定被告罪成，直斥被告覺得有機可乘「做少件案」，在受害人不知情下終止調查，導致案件石沉大海，令受害人未能追回失款，案情嚴重，將案件押後至12月31日判刑，待取背景報告，期間被告還押候懲。

事主認出不追究證人陳述書上簽署屬偽冒

黃官裁決時指，10名受害人的證供均誠實可信。受害人周嘉敏在2022年1月因電騙報案，9個月後接獲警方來電，指未能找到主謀，周確認不追究，惟沒有時間前往警署簽署不追究口供。在翌年9月，警方就本案調查時，向周出示電騙案的不追究證人陳述書，周確認未曾簽署相關文書，直指文書上的中文簽名是假冒的，解釋自己一貫僅會以英文簽署文件。

另外9名受害人因在盜竊及電騙等案中，損失數百至26萬元不等，沒有向警方錄取不追究口供，直到現在仍想追回失款。黃官指，9名受害人的報案日期與終止調查日期相隔甚近，短則14日，長則約2個月，惟在周的案件中調查時間約9個月，但9人的調查時間卻與周的時間不吻合。黃官認為，多名受害人在不知情下簽署不追究口供。

事主忙碌、視力不佳下被安排簽署不追究口供

黃官直斥，被告因應各受害人的情況，覺得有機可乘，趁他們不知情下簽署不追究口供，當中涉及兩名非本地的受害者、眼力不好的八旬老翁，以及睡眼惺忪而冲忙趕來的家庭主婦。另外，被告利用受害人相對年輕，而沒有要求他們簽署文件，反而偽造全份不追究口供，當中涉及21歲的學生及23歲咖啡師。

黃官指，被告是10宗案件的唯一調查人員，當上司批准終止調查後，相關案件的檔案會交回被告，被告可取走偽造的不追究口供。9個受害人中，有8個受害人供稱沒有收到終止調查信，餘下1人則表示不記得是否有接受過信件，巴基斯坦籍受害者的收件地址更是錯誤。黃官認為，當終止調查後，經被告將檔案交到總務室，期間被告抽走理應要寄出的終止調查信，令受害人不會知道終止調查，而到警署查詢。

官斥為「做少件案」令事主無法追回失款

黃官指，涉案文書中有5份是被告誤導受害人簽署不追究文書，之後才補充內容，令文書看起來是由受害人提供，餘下4份是被告偽造的，被告充當受害人的角色製造不追究口供，誘使上司不作調查。

黃官稱，受害人的案件終止調查後，會令案件石沉大海，受害人便不能追討回損失的款項。黃官斥，被告的行為十分嚴重，在執行公職時做出不當行為，令10名受害人的案件終止調查。黃官指，被告犯案為「做少件案」，故傾向監禁刑罰，將案件押後至12月31日判刑，待取背景報告，期間被告還押候懲。

求情稱無利用職權之便搵著數不算情節嚴重

辯方求情時指，被告中五畢業，任職警員11年，在2023年8月被停職，數年來的檢控對身心靈造成巨大壓力。受害人周嘉敏表明不追究電騙案，故被告的行為對警隊、公衆利益及受害人而言並非嚴重情節，個別受害人的失款亦不算太多，辯方續稱，被告沒有利用職能之便貪污，亦沒有「揾受害人著數」或金錢利益，亦沒有向他人泄露調查資料及警方部署。

辯方另稱，被告案發時獨力處理80多宗案件及新案，亦要向上司匯報調查進度。辯方指，被告明顯抵受不住任職刑警的壓力，曾嘗試調職去軍裝，及投考政府其他部門，惟均不成功，被告因未能勝任其工作，終愚蠢犯下本案。被告患甲狀腺癌，惡性腫瘤，曾到醫院進行兩次手術，終身要服食補充劑，失去事業及健康，對被告而言已是巨大打擊，直言被告「咩都無曬」，將來未能再任職警隊，前途盡毀，望法庭考慮被告身體情況而輕判。

現年34歲警員黃耀聰被裁定偽造及藉公職作出不當⾏為2罪成。

案件編號：DCCC202/2024

法庭記者：黃巧兒