基孔肯雅熱︱青衣自然徑現傳播鏈 歐家榮料關閉7至10日：未見大爆發 

衛生防護中心昨日（9日）指，在10宗基孔肯雅熱本地感染個案中，有5宗本地個案活動地點在青衣自然徑重疊，考慮到相關部門近期將在青衣自然徑進行更密集的滅蚊防蚊工作，青衣自然徑於昨晚起暫停向公眾開放，中心亦呼籲市民現階段不要前往青衣自然徑，以減低感染基孔肯雅熱的風險。衛生防護中心傳染病處主任歐家榮今日（10日）在電台節目表示，基孔肯亞熱感染個案零星散布，暫時未見大爆發，預計青衣自然徑將關閉7至10日，以便進行滅蚊工作。

青衣自然徑滅蚊難度高 待消除風險後重開

歐家榮指，基孔肯雅熱個案去過的其他地方均未發現重疊，故當局鎖定青衣自然徑為感染源頭。他解釋，5名於11月中旬至12月發病的患者均曾到訪該地，且行山時未作防蚊措施，已形成明確傳播鏈。由於該徑全長7公里，郊野環境草木叢生、地勢不平易積水，加上部分雨水渠淤塞，導致滅蚊難度高。當局將展開為期7至10日的大規模行動，包括霧化滅蚊及填平積水處，待消除感染風險後才會重開。

歐家榮表示，目前未見大爆發跡象，但因病毒潛伏期可達12日，呼籲曾到訪者留意身體狀況，就診時應告知相關行蹤。他強調，傳播病毒的白紋伊蚊飛行距離僅約100米，擴散至市區風險低。

青衣自然徑滅蚊難度高，將待消除風險後重開。資料圖片