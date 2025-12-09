基孔肯雅熱︱青衣自然徑今晚起暫停開放 衞生署：上月至今錄5宗本地個案 忠告市民不要前往

衞生署衞生防護中心表示，截至今日（9日）下午5時，中心沒有錄得新增感染基孔肯雅熱個案。本港今年累計錄得78宗基孔肯雅熱確診個案中，10宗屬本地個案，其餘全部屬輸入個案。另外，考慮到相關部門近期將在青衣自然徑進行更密集的滅蚊防蚊工作，青衣自然徑將於今日晚上起暫停向公眾開放，直至另行通告為止。中心忠告市民現階段不要前往青衣自然徑，以減低感染基孔肯雅熱的風險。

五宗本地個案活動地點在青衣自然徑重疊

因應近期有五宗基孔肯雅熱本地個案的患者曾到訪青衣自然徑一帶，中心昨日（8日）與食物環境衞生署（食環署）、民政事務總署、渠務署、地政總署和土木工程拓展署代表舉行跨部門會議，討論進一步加強有關地點的防治蚊患工作，以保障公眾衞生和健康。

該五宗本地個案涉及兩男三女，年齡介乎49至67歲。他們於11月中旬至12月2日期間發病。流行病學調查顯示，5名患者的活動地點在青衣自然徑重疊，部分報稱在該徑被蚊叮咬，其中最新一宗個案於11月29日到訪該徑。

行山徑長約7,000米 控蚊工作面臨更大挑戰

儘管相關部門在過去兩至三周已進行一連串防蚊滅蚊行動，但仍發現有曾到訪青衣自然徑的市民受感染，顯示有關地帶的感染風險依然存在。青衣自然徑屬郊野環境且覆蓋範圍甚廣，行山徑長約7,000米，與市區環境相比，控蚊工作面臨更大挑戰。該自然徑兩旁的地方均存在着各種天然病媒滋生地，包括泥土表面的水窪、落葉等，增加蚊蟲滋生風險。

各部門昨日經討論後，已敲定進一步在青衣自然徑一帶加強防控蚊患的措施。考慮到近期將在該處進行更密集的滅蚊防蚊工作，青衣自然徑將會暫停向公眾開放，直至另行通告為止。在這段期間，食環署會聯同其他部門進一步在青衣自然徑一帶加強防控蚊患措施的力度及頻次，包括持續進行霧化處理殺滅成蚊行動。

中心指，於11月20日接獲首宗個案呈報後，已即時聯絡相關部門，在青衣一帶展開大規模防蚊滅蚊行動。及後，鑑於一些個案的樣本分析結果顯示相同基因序列，中心經評估後認為該自然徑風險較高，早於11月23日起透過不同途徑每日呼籲曾在青衣自然徑行山的人士，若出現相關病徵，應盡快求醫，並致電設立的查詢熱線（電話：2125 2373）。中心在上月底亦已透過基層醫療署通知葵青區內約130名基層醫療醫生，呼籲他們留意病人是否有相關病徵，並安排相關病人進行血液化驗，中心的公共衞生化驗服務處會提供免費檢測服務。