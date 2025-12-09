Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

香港國際機場五奪「亞洲最佳機場」 榮膺「全球最佳顧客體驗機場」

更新時間：20:39 2025-12-09 HKT
發佈時間：20:39 2025-12-09 HKT

香港國際機場於第32屆「世界旅遊獎」中獲選為「全球最佳顧客體驗機場」，並贏得多項殊榮，以表揚機場在提升旅客設施及提供卓越服務方面的努力。此外，香港國際機場自2020年起第5次在該獎項中獲選為「亞洲最佳機場」，以及連續第4年獲選為「中國最佳機場」。

香港機場管理局行政總裁張李佳蕙表示，很榮幸獲選為「全球最佳顧客體驗機場」，並再度在世界各大機場中脫穎而出，成為「亞洲最佳機場」及「中國最佳機場」。這些殊榮表揚機場為顧客提供的卓越服務和便捷出行體驗，以及推動創新發展的努力。

張李佳蕙補充指，全球只有香港國際機場能夠讓離境旅客使用智能手機和人臉識別技術自助完成離境程序。為提升旅客體驗，機場二號客運大樓擴建後首階段於2025年啟用，全新旅遊車候車大堂投入運作，提供便捷交通接駁服務。全自動化的「轉機停車場」亦啟用，為全球旅客帶來更方便的多式聯運交通網絡。

她展望未來，隨着三跑道系統提升機場運力，機場城市發展計劃SKYTOPIA不斷加入各種旅客亮點，香港國際機場的旅客體驗將提至更高水平，鞏固作為亞洲領先航空樞紐的地位。

「世界旅遊獎」表揚在旅遊、觀光及酒店業所有主要領域的卓越成就，並獲全球公認為業界殿堂級榮譽。得獎者由來自世界各地的旅遊業專家及旅客選出。

