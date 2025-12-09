體育管治及誠信國際論壇假跑馬地馬場舉行 逾160本地體育總會及體育界代表參與

馬會聯同香港公司治理公會，以及港協暨奧委會和廉政公署攜手組成「體育管治誠信聯盟」，並舉辦體育管治及誠信年度國際論壇。今年的論壇於香港國際賽馬周期間舉行，雲集全球知名講者，以及超過160名來自本地體育總會及體育界的代表，探討如何提升本地體育誠信實踐和規範。

羅淑佩：有效管治框架可建制衡機制

文化體育及旅遊局局長羅淑佩在論壇上致辭時表示，有效的管治框架不僅可以引導機構如何作出關鍵決策，並建立適當的制衡機制，同時亦確保各體育總會以其組織及運動員的最大利益為依歸。她特別感謝馬會和香港公司治理公會響應政府的號召，攜手加強體育管治；今次的團隊協作不單惠及運動員、支持體育專業人士和推動體育可持續發展，亦加強香港在國際體壇的影響力。

應家柏：誠信是馬會基石

香港賽馬會行政總裁應家柏強調，公平、誠實和遵守規則的核心價值，對體育的成功及未來社區至關重要。「誠信是馬會的基石，馬會一直致力成為全球良好管治的典範，營運全球最廉潔、監管最完善的賽馬管轄機構之一。隨著全球賽馬盛事之一、浪琴香港國際賽事舉行在即，世界級騎師和佳駟將來港較量，本周對馬會十分特別，不但奠定了香港賽馬在世界馬壇的地位，亦體現了背後管治及誠信工作的重要性。」

其他出席今日論壇的主禮嘉賓包括香港公司治理公會會長司馬志、港協暨奧委會義務秘書長楊祖賜，以及廉政公署防止貪污處助理處長王嫣。

首場討論聚焦體育管治最佳實踐

來自不同國家和城市的體育專家，包括澳洲體育誠信組織、香港體育學院、聯合國毒品和犯罪問題辦公室、啟德體育園及中國香港欖球總會的代表，今日首先就有關體育管治的最佳實踐進行小組討論。

第二場小組討論則圍繞體育組織和委員會管理及保持體育誠信的策略，講者包括馬會、廉政公署、港協暨奧委會的代表及獨立專家顧問。

馬會慈善信託基金於今年八月審批撥捐逾3,100萬港元，支持兩項重點計劃，以提升本地體總的管治水平、營運能力及透明度，當中包括「賽馬會香港公司治理公會體育治理計劃」。今次年度論壇正是該計劃的活動之一，透過邀請國際專家參與，促進交流及經驗分享，長遠目標是將香港定位為體育治理的領導者。