除夕倒數好去處2026｜西九跨年音樂會/迪士尼煙花/中環光影匯演/蘭桂坊 即睇封路及通宵交通安排

除夕倒數好去處2026｜新一年即將來臨，全港都有不少除夕倒數氣氛濃厚的好去處。中環遮打道行人專用區光影匯演倒數、迪士尼樂園跨年倒數派對、西九跨年音樂會、當然不少得倒數熱點中環蘭桂坊。主題樂園、各區商場以及各大景點精心營造冬日氣氛，供市民打卡歡渡佳節。《星島頭條》整合香港除夕倒數2026好去處推薦，必去AIA嘉年華、打卡大型氣球巡遊，到商場欣賞大型裝置。

香港冬日IP角色慶典「Merry Balloon Hong Kong」即日至2026年1月4日期間舉行，除有LuLu豬、Ｍ&M等近20個本地同國際人氣IP角色參與大型氣球巡遊，西九文化區更會舉行巨型夢幻充氣樂園。

日期：即日至2026年1月4日

地點：西九文化區及指定地點

西九文化區於聖誕期間舉辦多場藝術及音樂表演，包括街頭樂隊、聖詩歌唱及街頭藝人演出，豐富節日氣氛。

西九聖誕節-Merry balloon park

日期：2025年11月24日至2026年1月4日

地點：藝術公園大草坪

AIA友邦嘉年華將於2025年12月22日到2026年3月1日重返中環海濱，當中有刺激的機動遊戲、合家歡的攤位遊戲、美味小食，還有無數的打卡裝置！除了既定遊戲及活動外，在聖誕及新年期間更有特色主題打卡位及慶祝活動。

日期：2025年12月22日到2026年3月1日

地點：香港中環海濱活動空間

Festilumi沉浸式光影樂園，現場有9個主題，包括「魔幻楓林」、「七彩光影隧道」、「侏羅紀王國」，主題區佈置有不同光影雕塑、互動裝置以及奇幻生物，例如由金色光影組成的「魔幻楓林」，另外，樂園亦有全球最高的47米光影聖誕樹「Festilumi光影許願樹」，由超過25萬顆LED燈及5萬個光影球組成。

日期：2025年12月12日（周五）正式開幕

地點：灣仔海濱活動空間

一年一度的「香港繽紛冬日巡禮2025」將首度與置地公司攜手合作，登陸中環核心地段，呈現一個充滿魔幻色彩的「冬日小鎮．中環」。由2025年11月14日（周五）起，皇后像廣場内設有 20 米高聖誕樹及多個大型玩具裝置，包括每 20 分鐘啟動一次、附帶聲效和煙霧的小火車，聖誕天地還帶來連串節慶活動，包括與聖誕老人的溫馨見面會、現場表演等。

日期：2025年11月14日（星期五）至2026年1月4日（星期日）

時間：2025年11月15日至12月21日

下午4:00至晚上11:30（星期一至五）

上午11:00至晚上11:30（星期六至日）

下午4:00至晚上11:30（星期一至五） 上午11:00至晚上11:30（星期六至日） 2025年12月22日至2026年1月4日

上午11:00至晚上11:30

12月24及25日延長開放時間至翌日凌晨1:00

上午11:00至晚上11:30 12月24及25日延長開放時間至翌日凌晨1:00 地點：中環皇后像廣場花園、中環置地廣塲中庭及中環遮打道一帶

今年香港繽紛冬日巡禮其中一個亮點便是皇后像廣場花園的聖誕樹，屆時大家可觀賞20米高的巨型聖誕樹和夢幻裝飾，搭配環繞四周的閃耀聖誕裝飾和可愛的玩具主題擺設，完美營造出溫馨歡樂的佳節氣氛，讓所有市民及旅客都能沉浸在濃厚的聖誕魔力中。

除了有巨型聖誕樹外，由12間聖誕小木屋組成的聖誕市集已於2025年11月28日（星期五）登場！中環聖誕市集不但提供豐富多樣的節日主題餐飲、應節精品選購，更設有節日限定工作坊，讓大家在歡樂的冬日時刻盡情體驗。

日期：2025年11月14日（星期五）至2026年1月4日（星期日）

時間：2025年11月14日：20:00至23:30

2025年11月15日至12月21日︰

星期一至五16:00至23:30／星期六至日11:00至23:30

星期一至五16:00至23:30／星期六至日11:00至23:30 2025年12月22日至2026年1月4日︰

11:00至23:30

（最後入場時間︰場地關閉前30分鐘）

地點：香港島中環皇后像廣場花園（南、北）【港鐵中環站K出口】

註︰2025年12月24及25日（周三及四）將延長開放時間至翌日凌晨1:00（現場可能會實施人流管制，請留意及遵從在場警員及工作人員的指示。

而作為2025香港繽紛冬日巡禮的重頭戲之一，「光影匯．中環」將帶來一場難忘的沉浸式視覺盛宴！這場聖誕燈光匯演，完美融合3D投影技術、絢麗的燈光效果以及充滿節日氣氛的音樂，將「聖誕天地」周邊的八大地標建築，轉變為一場絢麗的視覺盛宴，讓參觀者彷彿置身於夢幻般的世界。

日期：2025年12月10日至2026年1月4日

時間：晚上7:30至11:30（周一至周五）

晚上7:00至11:30（週六、日及公眾假期）

（每30分鐘循環演出）

晚上7:00至11:30（週六、日及公眾假期） （每30分鐘循環演出） 地點：香港島中環皇后像廣場花園（南、北）【港鐵中環站K出口】

置地公司更將連接聖誕天地的整條遮打道掛滿燈飾，把迷人的聖誕景象延伸至中環街頭，打造成浪漫星光長廊。沿途的行人天橋及欄杆會掛滿多組璀璨的燈飾及聖誕裝飾，與聖誕天地的夢幻美景互相輝映。每晚燈飾亮起後，市民及遊客更可漫步至置地廣塲中庭的大型聖誕互動裝置「Noëlia at LANDMARK」。

日期：2025年12月10日至2026年2月22日

地點：香港島中環遮打道一帶

即日至明年1月1日，南豐紗廠舉辦《TheMillsBros慢調聖誕》，推出一系列特色聖誕活動，包括咖啡市集、限定飲品、音樂Show及全新打卡場景，讓大家一邊歎精品咖啡，一邊感受節日氣氛！其中市集UrbanBrewSummit集結逾40間本地及海外咖啡店，帶來黑芝麻維也納咖啡、-86度Dirty等獨特口味的咖啡；而原創角色Mill&JackJack亦會化身巨型打卡裝置在中庭等著與大家合照！此外，多位著歌手，包括黃妍、陳健安、PERSE更會在WeWeave編織生活節現身。

日期：12月5日至2026年1月1日

時間：10am-10pm

地址：南豐紗廠六廠G/F紗廠坊（地圖）

交通：港鐵荃灣站A3出口，沿西樓角路有蓋天橋步行至青山公路入口或港鐵荃灣西站A2出口，沿海貴路及大涌道有蓋天橋步行至白田壩街入口。

香港故宮文化博物館2025年11月至2026年8月期間隆重展出「古埃及文明大展──埃及博物館珍藏」，展出250件古埃及重要博物館及考古地點的珍貴文物。

展覽涵蓋法老雕像、黃金飾品、大型木乃伊棺槨、動物木乃伊，以及最新考古發現，呈現古埃及近5000年文明發展。

日期：11月20日至2026年8月31日

時間：

星期一、三、四、日

上午10時至下午6時

上午10時至下午6時 星期五、六及公眾假期

上午10時至下午8時

上午10時至下午8時 星期二（公眾假期除外）、農曆年初一及年初二休館

地址：九龍西九文化區博物館道8號

「古埃及文明大展」：「圖坦卡門的世界」

派對由除夕當晚9時多開始，迪士尼朋友將與唱片騎師於明日世界及探險世界主持暖場小派對，帶你又唱又跳，熱定身準備玩足全晚！

臨近午夜，奇妙夢想城堡將成為派對主場！一齊帶著興奮又期待的心情，欣賞「迪士尼星夢光影之旅：星空派對」周年限定夜間匯演。當你還在讚嘆匯演最後一幕的澎湃煙火之際，米奇、米妮、唐老鴨、黛絲與布魯托將登上舞台，在閃亮的煙火、全新的光影與無人機演出之中，帶領大家在笑聲與歡呼聲之中放聲倒數，迎接2026年！

日期：2025年12月31日 約晚上9時開始

地點：香港迪士尼樂園美國小鎮大街

除夕倒數煙火匯演取消，今年跨年倒數改於中環遮打道行人專用區舉行。旅發局宣布，國際殿堂級組合Air Supply會矚目登場，連同本地歌手馮允謙和雲浩影現場獻唱。同場還有兒童合唱團及警察銀樂隊參與。

參與「光影匯．中環」的8幢建築物外牆，亦會以巨型倒數時鐘以及光影圖案，與大眾一起倒數，並上演長約3分鐘，以「新希望、新開始」為主題的光影表演，向現場及全球觀眾送上祝福，一同邁進新一年。

日期：2025年12月31日晚上11時30分至2026年1月1日凌晨12時10分

地點：中環遮打道行人專用區

*詳情可參閱旅發局網站

旅發局跨年倒數改於中環遮打道舉行。旅發局圖片

港鐵：

本地鐵路綫

31日（除夕）：下午3時起，逐步加強列車服務。

通宵服務：除機場快綫、迪士尼綫及東鐵綫往羅湖/落馬洲站外，所有路綫通宵行駛。

東鐵綫

12月19日起（逢星期五、六、日及公眾假期）：早上及傍晚時段加密班次。

12月24日（平安夜）及31日（除夕）：往羅湖及落馬洲站的列車不設通宵服務。

12月31日（除夕）：將配合羅湖口岸延長服務時間，詳情稍後公佈。往落馬洲站列車則維持原有服務。

港島綫

假期期間（部份日子）：傍晚時段會加強服務。

迪士尼綫

假期期間：晚上散場時段加密班次。

12月31日（除夕）：延長服務至凌晨2時。

機場快綫

12月24日、28日、31日及1月1日：晚上延長服務時間，以便利於亞洲國際博覽館參加活動的乘客。

高速鐵路（香港段）

12月20日至1月3日（於周末、平安夜、除夕及部分公眾假期）：每日最多加開13對來往「香港西九龍站」及「福田站」的班次。

屯馬綫

12月31日（除夕）：為配合啟德體育園跨年演唱會，午夜後散場時段將加強服務。

輕鐵

12月24日（平安夜）及31日（除夕）：7條路綫（505,507,610,614P,615P,706,751）將通宵行駛。

港鐵巴士

12月24日（平安夜）及31日（除夕）：3條路綫（506,K51,K54A）將延長服務時間

公共巴士

5條特別巴士路線（九巴第N43、N64P、N71、N243及N272號線）會於12月25日凌晨提供服務；九龍及新界區12條九巴路線會延長服務時間；及

九龍3條及新界一條專線小巴路線會延長服務時間。

城巴機場快線 A28X 率先於聖誕期間及元旦日（12月25至28日及2026年1月1日）加強服務，助將軍澳及日出康城居民前往機場搭早機外遊；城巴深圳灣及香園圍口岸路線亦將提供最密5分鐘的班次服務，更方便乘客跨境出行。

（一）羅湖口岸（旅客清關服務延長至元旦日凌晨二時）

港鐵東鐵綫會相應延長服務時間，由金鐘往羅湖方向的尾班車會延後至凌晨零時五十六分開出；

（二）落馬洲／皇崗口岸（如常24小時通關）

旅客可乘搭港鐵東鐵綫或其他公共交通工具前往上水，轉乘專營巴士第N73號線前往落馬洲（新田）公共運輸交匯處，再乘搭落馬洲—皇崗過境穿梭巴士（皇巴）返回內地；

營辦商亦會加強落馬洲／皇崗口岸短途跨境巴士和皇巴服務，以應對跨境人流高峰；

（三）深圳灣口岸（旅客及客車清關服務改為24小時運作）

專營巴士營辦商會於凌晨時段營運第NB2和NB3號兩條特別巴士路線，分別提供往返元朗／天水圍和往返屯門的服務。旅客亦可乘搭港鐵屯馬綫往元朗站／天水圍站和屯門站，分別轉乘第NB2和NB3號線前往深圳灣口岸；

粵港兩地政府亦已增發跨境巴士特別加班配額，以提供通宵服務；及

（四）港珠澳大橋香港口岸（如常24小時通關）

有需要時會增加港珠澳大橋穿梭巴士（金巴）的班次。

元旦日日間及內地長周末期間（一月一至四日）

加強口岸穿梭巴士服務，包括增加金巴及皇巴的班次，以配合乘客需求；

加強跨境巴士服務，包括增發一般跨境巴士服務配額，以及加強落馬洲／皇崗口岸短途跨境巴士服務班次；

連接各陸路口岸的本地專營巴士B線的班次亦會提升至高於一般周末的水平，營辦商會預留車輛及人手應對乘客需求；及

港鐵在上述期間的不同時段，會加強東鐵綫來往金鐘至羅湖／落馬洲的列車服務，方便市民和旅客出行。

