元旦交通一文睇｜除夕夜港鐵通宵服務 羅湖口岸延至凌晨2時 即睇巴士線特別安排及改動！

聖誕節剛過去，新年元旦假期將至，港鐵宣布，除夕及新年期間，港鐵本地鐵路綫將於不同時段加密列車班次。在除夕夜，8 條本地鐵路綫（機場快綫、迪士尼綫及東鐵綫來往羅湖及落馬洲站除外）以及 7 條輕鐵路綫（505、507、610、614P、615P、706 及751）將通宵行駛，港鐵巴士 506、K51 及 K54A 會延長服務時間。

往羅湖站尾班車 凌晨0時56分金鐘站開出

為配合除夕羅湖口岸延長服務時間，當晚東鐵綫來往羅湖站的過境列車服務亦會相應延長，前往羅湖站的尾班車會於凌晨0時56分於金鐘站開出。啟德體育園當晚將舉行跨年演唱會，屯馬綫會在午夜後演唱會散場時加強服務。港鐵公司提醒參與跨年活動的乘客留意東鐵綫過境列車的服務時間，並預早為行程作出安排。

返回目錄

港鐵表示，由12月19日起，東鐵綫將於星期五、六、日及公眾假期加密早上及傍晚時段的列車班次，南行及北行班次均會較平日頻密。港島綫亦會於部分日子傍晚時段加強服務。因應假期期間前往主題樂園的市民較多，迪士尼綫將在晚上散場時段加密班次。

為配合乘客乘搭早班機外遊，機場快綫將於12月22日至24日在香港站提早開出頭班車。機場快綫亦會於12月24日、28日、31日及1月1日晚上延長服務時間，尾班車較晚由博覽館站開出，以便利在亞洲國際博覽館參加活動的乘客。

港鐵公司經與內地鐵路部門商討後，高速鐵路（香港段）將在12月20日至1月3日期間，於周末、平安夜、除夕及部分公眾假期日子加開來往香港西九龍站及福田站的班次，每日最多加開十三對列車，以方便跨境旅客。

返回目錄

為配合乘客於平安夜及除夕的出行需求，港鐵本地鐵路綫（機場快綫及迪士尼綫除外）將於下午3時起逐步加強列車服務，提早行駛晚上繁忙時段班次。

平安夜及除夕當晚，本地鐵路綫（機場快綫、迪士尼綫及東鐵綫來往羅湖及落馬洲站除外）及七條輕鐵路綫將通宵行駛，包括505、507、610、614P、615P、706及751號。迪士尼綫會配合樂園活動，於除夕延長服務至凌晨2時。港鐵巴士506、K51及K54A綫則會於平安夜及除夕延長服務時間。

返回目錄

特區政府宣布，因應除夕跨年倒數活動的舉行，除了港珠澳大橋香港口岸及落馬洲／皇崗口岸在除夕夜會如常24小時通關外，特區政府與廣東省及深圳市相關部門達成共識，羅湖口岸的旅客清關服務由原來凌晨12時關閉，延長至翌日凌晨2時，港鐵東鐵線會相應延長服務時間，由金鐘往羅湖方向的尾班車會延後至凌晨12時56分開出；深圳灣口岸的旅客和客車清關服務由原來凌晨12時關閉，改為通宵服務，即24小時運作。

相關新聞：除夕倒數︱羅湖口岸服務時間延至元旦凌晨2時 深圳灣口岸通宵運作

五條特別巴士路線（九巴第N43、N64P、N71、N243及N272號線）會於12月25日凌晨提供服務；九龍及新界區12條九巴路線會延長服務時間；

九龍三條及新界一條專線小巴路線會延長服務時間。

城巴機場快線 A28X 率先於聖誕期間及元旦日（12月25至28日及2026年1月1日）加強服務，助將軍澳及日出康城居民前往機場搭早機外遊；城巴深圳灣及香園圍口岸路線亦將提供最密5分鐘的班次服務，方便乘客跨境出行。

返回目錄

特區政府與深圳市政府已商討延長除夕的關口服務時間，並上報國家口岸部門審批。港鐵將配合羅湖口岸的服務安排，相應地延長東鐵綫來往羅湖站的過境列車服務，詳情稍後公佈。東鐵綫來往落馬洲站的列車則維持原有服務時間。

除夕當晚，啟德體育園將有跨年演唱會舉行，屯馬綫會在午夜後演唱會散場時加強服務。港鐵公司提醒參與跨年活動的乘客留意東鐵綫過境列車服務的時間，過境旅客須預早為行程作出安排。

港鐵公司預計假日期間客流較多，而大型活動散場時車站亦會非常繁忙。港鐵呼籲乘客留意車站廣播及標示，遵從現場職員指示，保持忍讓和耐心等候，並為行程預留充裕時間。公司會密切監察各鐵路綫的運作情況，如有需要將適時調整，致力維持服務暢順。

返回目錄

運輸署表示，已協調本地及跨境公共運輸服務營辦商在長周末期間加強服務應付旅客不同的出行乘車需要，包括：

增加港珠澳大橋穿梭巴士（金巴）的班次，有需要時可達最高峰時平均約一分鐘一班；

增加落馬洲—皇崗過境穿梭巴士（皇巴）的班次，有需要時可達最高峰時平均約兩分鐘一班；

增發跨境直通巴士配額以加強服務；

連接各陸路管制站的本地專營巴士B線的班次亦會提升至高於一般周末的水平，相關營辦商會預留車輛及人手應對乘客需求；及

香港鐵路有限公司在上述期間的不同時段，會加強東鐵線來往金鐘至羅湖／落馬洲站的列車服務，方便市民和旅客出行。

運輸署預計，公共運輸服務包括金巴及專營巴士B線巴士的等候時間或會較長，乘客應考慮於非繁忙時間出行，在候車期間應遵守秩序，並遵從現場警務人員及相關營辦商職員的指示。計劃乘坐跨境巴士的人士亦應提早預訂車票。

返回目錄

駕駛跨境私家車出入境人士請注意，視乎現場交通情況，落馬洲管制站及深圳灣口岸在聖誕節長周末期間或會實施特別交通安排，以便保障公共運輸車輛暢順地進入上述口岸，跨境私家車在車流高峰期或需較長的等候時間輪候通過口岸。駕駛人士請特別留意沿途可變信息顯示屏及交通標誌。如遇交通受阻，請保持忍讓及遵從現場警務人員的指示。

至於港珠澳大橋，市民可透過運輸署流動應用程式「香港出行易」或網頁（hkemobility.gov.hk/tc/traffic-information/live/cctv），查閱大橋香港口岸出境及入境客車通關廣場的交通快拍，亦可透過「港珠澳大橋珠海口岸」或「珠海發布」微信公眾號內的「大橋口岸實時通關」服務（traffic-info.gzazhka.com:5015/#/），查閱大橋珠海口岸的車輛實時通關情況，以便及早計劃行程。此外，運輸署提醒駕駛人士於大橋主橋行駛時，應時刻遵照珠海當局實施的交通管控措施，除非獲珠海市當局指示，否則車輛一律不可佔用應急車道。

市民和旅客亦可透過保安局推出的一站式過關資訊平台「口岸通」（www.sb.gov.hk/chi/bwt/status.html?type=outbound）或運輸署流動應用程式「香港出行易」，更便捷地取得各陸路口岸的最新資訊。當中，運輸署會提供金巴、皇巴及港鐵服務情況及輪候時間。於長假期期間，市民請留意電台、電視台、運輸署網頁及「香港出行易」發放的最新交通消息。

返回目錄